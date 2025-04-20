ليلة وفاء لچاهين ومكاوي بقصر الأمير طاز الخميس

ينظم صندوق التنمية الثقافية، فعالية ثقافية وفنية بعنوان "ليلة الوفاء: في ذكرى رحيل صلاح جاهين وسيد مكاوي"، وذلك في تمام السابعة من مساء الخميس القادم الموافق 24 أبريل، بقصر الأمير طاز بحي الخليفة.

تأتي هذه الفعالية تكريمًا لمسيرة اثنين من أبرز رموز الفن والثقافة في مصر، وتتضمن افتتاح معرض كاريكاتير -بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير- يضم أعمالًا لفناني الجمعية، تجسّد ملامح من سيرة الراحلَين الكبيرَين، وتعكس تأثيرهما العميق في الوجدان المصري، وتعيد تقديمهما برؤية فنية معاصرة.

ويشارك في الفعالية المعماري حمدي السطوحي، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، من خلال تقديم عرض تفاعلي بعنوان "رباعيات معمارية"، بمشاركة المخرجة والممثلة عبير لطفي، في تجربة فنية تتداخل فيها عناصر الشعر والصورة مع المعمار، مستوحاة من الرباعيات الشهيرة لصلاح جاهين وإعماله مع الفنان سيد مكاوي، في قراءة معمارية وشعرية معاصرة تُلقي الضوء على البعد الإنساني والفلسفي في الأعمال.

كما يتضمن البرنامج عرضًا فنيًا لنتاج ورشة "لحن وكلمة"، التي أُقيمت بإشراف د. علاء فتحي والشاعر سامح محجوب، وتُقدم من خلالها أعمال فنية مستوحاة من تراث جاهين ومكاوي، وتُعيد تقديمهم من منظور إبداعي معاصر.

تأتي هذه الأمسية بوصفها دعوة مفتوحة لاستعادة قيم الجمال والصدق في الإبداع، وتأكيدًا على أهمية استحضار رموزنا الفنية الكبرى في وجدان الأجيال الجديدة، والتعلم من تجاربهما.

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