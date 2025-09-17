ما مصير مشروعات القوانين المقدمة من النواب بعد انتهاء الفصل التشريعي؟

حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب مصير مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء المجلس، عقب إنتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت فيه.

مشروعات القوانين

ونصت اللائحة الداخلية لمجلس النواب علي أن تسقط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت فيه أو إذا سحبها جميع مقدميها، ما لم يكن المجلس قد بدأ فى مناقشتها.

التشريعات والقوانين السابقة

وتنص مادة 180 علي: يخطِر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي، بـ مشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة.

وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر فى المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتُبرت غير قائمة.

وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفى فى شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها.

