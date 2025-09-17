الثقافة تعتمد 18 مارس يوما للفن الشعبي المصري

أعلن وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، عن تخصيص يوم 18 مارس من كل عام ليكون “اليوم المصري للفن الشعبي” والذي يوافق ذكرى ميلاد الفنان الكبير محمود رضا.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الاحتفال باليوم المصري للموسيقى، وجاء القرار بناء على الاقتراح المُقدَّم من المخرج المسرحي عادل حسَّــــان مدير عام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

وقال المخرج المسرحي عادل حسان: إن المركز سيقوم في هذا التوقيت بافتتاح “ملتقى القاهرة الأول للغناء الشعبي” وهو ملتقى لتقديم مختلف الفنون الغنائية الشعبية المصرية من مختلف التنويعات الثقافية، وكذلك الإنتاج الغنائي الشعبي الذي تقدمه الفرق الخاصة والمستقلة، تأكيدا للهوية الثقافية المصرية وخصوصيتها وعراقتها.

يذكر أن هذا الملتقى يأتي تدعيمًا لفرص إتاحة الفنون الأصيلة وتلقيها والترويج لقيمها، حيث من المقرر أن يدشن المركز في ذات اليوم، مسابقته السنوية في مجال الفنون الشعبية والتي ستحمل اسم الرائد الكبير زكريا الحجاوي، مع إعداد برنامج ضخم بالتنسيق مع كافة قطاعات وزارة الثقافة، لإعداد برنامج للاحتفاء في هذا اليوم بالفن الشعبي المصري وإعادة إحياء التراث الشعبي بكافة مفرداته، في كافة محافظات مصر.

