حوادث

تجديد حبس متهم بإدارة مسكن لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس متهم لإدارته مسكنا لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالجيزة، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.   

حبس متهم لإدارته مسكن لممارسة الأعمال المنافية للآداب 

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام (أحد الأشخاص) بإدارة مسكن كائن بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة لممارسة الأعمال المنافية لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.   

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المسكن المشار إليه وأمكن ضبطه وبصحبته (سيدتين، أحد أشخاص "له معلومات جنائية).  

وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

