محافظ أسيوط يكرم مدير العلاقات العامة بالمنطقة الأزهرية لبلوغه سن التقاعد

كرم اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، الشيخ محمد سعيد جمعة، مدير العلاقات العامة بمنطقة أسيوط الأزهرية، وذلك بمناسبة بلوغه سن التقاعد، تقديرًا لما قدمه من جهود مخلصة في خدمة العملية التعليمية بالمحافظة.





جاء التكريم خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة أسيوط، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي مصلح أبو عقيل السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب أعضاء المجلس التنفيذي من القيادات التنفيذية ووكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء شركات المرافق.

محافظ أسيوط يهدي الشيخ محمد سعيد شهادة تقدير

وأهدى محافظ أسيوط الشيخ محمد سعيد جمعة شهادة تقدير، معربًا عن شكره وتقديره لما بذله من جهد وإخلاص طوال مسيرته العملية، ومشيدًا بعطائه المتواصل ودوره الفعال في دعم التعليم الأزهري، متمنيًا له دوام التوفيق والسعادة في المرحلة المقبلة من حياته.

ومن جانبه، عبر الشيخ محمد سعيد جمعة عن خالص شكره وامتنانه لمحافظ أسيوط ولكافة الحضور، لما لمسه من مشاعر التقدير والوفاء، مؤكدًا على أهمية مواصلة العمل والعطاء بإخلاص لتحقيق المزيد من التقدم خلال المرحلة القادمة.

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