الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

النيابة تعاين مصنع مواد غذائية نشب به حريق في القطامية

حريق مصنع، فيتو
حريق مصنع، فيتو

انتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة لمعاينة مصنع مواد غذائية نشب به حريق فى منطقة القطامية دون وقوع أى إصابات وانتدبت المعمل الجنائي لمعرفة الاسباب وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة. 

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق بمصنع مواد غذائية بدائرة قسم شرطة القطامية، علي الفور دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء إلى المكان

وبالانتقال والفحص تبین نشوب حريق ببوتجاز خاص بتسوية الطعام بالطابق الأرضي داخل مصنع مكون من بدروم وطابق أرضى و3 طوابق فى منطقة الألف مصنع شارع الجلاد محور محمد نجيب بدائرة قسم شرطة القطامية والمكان على مساحة 12 مترا تقريبا. 

ونجحت قوات الحماية المدنية في إخماد النيران، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

