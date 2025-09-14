البطاطا والمانجو على رأس الصادرات الزراعية المصرية خلال الأسبوع الماضي

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره فيما يخص الصادرات الغذائية، حيث بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 4000 رسالة غذائية بنحو 200 ألف طن، صادرة عن 1150 شركة مصدرة.

وقد شملت هذه الرسائل ما يقرب من 675 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت خضراوات ودرنات، ثمار وفواكه، مولاس - عسل أسود، دقيق ومنتجات من الحبوب ومنتجات غذائية متنوعة.

وجاءت صادرات البطاطا الحلوة في صدارة الخضراوات المصرية خلال الأسبوع الماضي بواقع 13 ألف طن، تلتها فاصولياء بأنواعها بنحو 5 آلاف طن، ثم البطاطس بإجمالي 4 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضراوات المصدرة 34 صنفا بنحو 33 ألف طن.

في حين تصدرت المانجو قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 10 آلاف طن، تلتها الفراولة والرمان بإجمالي 8 آلاف طن لكل منهما، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 28 صنف بإجمالي 30 ألف طن.

المغرب، الجزائر، السودان ولبنان، أبرز الدول المستوردة للصادرات المصرية

وتوزعت هذه الصادرات على عدد كبير من الأسواق الدولية، حيث جاءت المغرب، الجزائر، السودان ولبنان، ضمن أبرز الدول المستوردة للصادرات المصرية من إجمالي 184 دولة مستوردة خلال الأسبوع.

وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 675 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 600 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة الدولي بإجمالي 500 رسالة.

وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 1150 شهادة صحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة منذ مطلع العام، بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد نحو 2000 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر بــ 250 ألف طن، مستوردة من قِبل 800 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، زيوت متنوعة وفول الصويا، فيما تصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من أوكرانيا، إندونيسيا وأمريكا من بين إجمالي 77 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.

واستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 500 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة الدولي في المركز الثاني بـــ 350 رسالة، ثم ميناء السخنة بـ 285 رسالة.

وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 1229 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 380 رسالة.

وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 100 رسالة، وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لــ 86 مستورد خلال نفس الفترة.

وقد واصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها في دعم منظومة تداول الأغذية، حيث تم خلال الاسبوع تسجيل 47 منتج مكمل غذائي وفحص 389 منتجًا جديدًا، إلى جانب إصدار 4 شهادات بيع حر، كما نفّذت الإدارة عددًا من الزيارات الرقابية واعتمدت 52 شركة عاملة في هذا القطاع.

