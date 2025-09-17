العرض العراقي "اليوم الآخر" يخطف الأنظار في مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

شهد المسرح الكبير في قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية أمس الثلاثاء، العرض المسرحي "اليوم الآخر " من العراق، والمشارك في الدورة الـ 15 من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي ( مسرح بلا إنتاج )، والتي تحمل اسم النجم محمد هنيدي، وتقام الفعاليات في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر الجاري.

ويُقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة ووزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحت قيادة الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، الدكتور جمال ياقوت المؤسس والرئيس الشرفي للمهرجان، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان.

يدور العرض عن نص تشيخوف الشقيقات الثلاث، أن حالة الرضوخ واليأس والاضطهاد التي تعيشها المرأة ليست وليدة العصر، بل هي امتداد للحضارات السابقة التي قلبت كفّة المركزية من المركزية الأنثوية إلى المركزية الذكورية، وجعلت من المرأة كائن ضعيف منتهك على مر العصور، إذ نشاهد السيدات الثلاث، التي حكمت الأعراف البائسة عليهن ذلك النقاب الذي يحجب عنهن النور الداخلي والخارجى، فبسبب تلك القيود تحرم النساء الثلاث من مشاهدة شقيقهن اندريه، إذ تبدأ النساء بذلك الصراع مع الايام ويحاولن التخلص من القيود والأغلال كشرنقة تحوم حول لهيب يحاولن الا يحترقن ويواصلن السعي في حلقة مفرغة من الأحداث المتتالية التي تدعى الحياة للبحث عن أمل مفقود، وعلينا ان نستمر ونستمر ونستمر.

يضم فريق عمل العرض كوريوغراف وإخراج: مرتضى علي، سينوغرافيا علي محمد السوداني، أزياء امير جواد، مكياج هشام جواد، مساعد إنتاج محمد خليل، تنفيذ موسيقي مجد حميد، تقنيات خشبة ملاك نصر، تمثيل علي دعيم، علي جابر، مهتدى باسم، فكرت حسين، مرتضى علي، إدارة إنتاج: محمد النقاش، تنفيذ الإضاءة ناظم حسن شجر ومحمد طاهر ومصطفى شاكر، تنفيذ ديكور مهند حسين وحيدر فاضل وكريم رشيد.

وأكد الناقد الفني تامر طه مدير المركز الصحفي للمهرجان، أن المهرجان يشهد تطور كبير عام بعد عام، منذ نشأته عام 2008 واكتسابه الصفة الدولية منذ الدورة السادسة، ونجح المهرجان في جذب أكثر من عشرين دولة غربية وعربية للمشاركة في دوراته حتي الدورة الحالية، ليسطر المهرجان تاريخًا ونجاحًا غير مسبوق ويصبح أحد أهم المهرجانات المسرحية في مصر والوطن العربي، حيث يشارك في المهرجان هذا العام 17 عرض مسرحي، بواقع 4 عروض مصرية، و13 عرض من خارج مصر من 12 دولة غربية وعربية، ويقدم المهرجان 6 ورش مميزة ومتنوعة يقدمها مجموعة من الفنانين والمدربين أصحاب الخبرة الكبيرة، وتضم لجنة تحكيم المهرجان هذا العام عدد من الشخصيات الفنية والعالمية البارزة في عالم الفن وهم المخرجة والممثلة الأمريكية " مونيكا هنكن " رئيس لجنة التحكيم وعضوية كلا من المخرج والفنان المصري تامر كرم، الفنان المصري إبراهيم السمان، الممثل والمخرج الفلسطيني، إيهاب زاهدة، المخرج والسينوغراف الكويتي نصار النصار والفنانة المصرية نادت عادل مقرر لجنة التحكيم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.