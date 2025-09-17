الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء

الجنيه الذهب، فيتو
الجنيه الذهب، فيتو

الجنيه الذهب، واصل الجنيه الذهب، ارتفاعه في الصاغة خلال حركة تعاملات اليوم بعد الارتفاعات الأخيرة والذي سجل خلاله 39600 جنيه بالسوق المحلية بالصاغة.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 17 سبتمبر في الصاغة 39640 جنيها بزيادة تقدر بـ 40 جنيها.

اقرأ التالي: تراجع جديد.. سعر الجنيه الذهب فى ختام تعاملات اليوم  

الجنيه الذهب وسيلة استثمار

ويعد الجنيه الذهب أكثر من مجرد وسيلة استثمار، فهو يحمل أثرًا ثقافيًا واجتماعيًا عميقًا يتوارثه الناس هدية في مناسبات مثل الأعراس والميلاد، ويُعدُّ رمزًا للمكانة والديمومة حتى بين الأجيال، فيشهد تقليدًا مستمرًا يستمد جذوره من الماضي. 

ويعد  الجنيه الذهب في مصر من أكثر أشكال الذهب رواجًا، سواء بغرض الادخار أو الاستثمار أو حتى الإهداء في المناسبات الاجتماعية المختلفة.

مكانة قوية كملاذ آمن في مواجهة التضخم

اقتصاديًا، يحظى الجنيه الذهبي بمكانة قوية كملاذ آمن في مواجهة التضخّم وتقلبات سعر الصرف، الأمر الذي ينعكس في ارتفاع الإقبال عليه خلال فترات ضعف العملة المحلية أو اضطراب السوق العالمي، وبينما تحاول الدولة تنظيم السوق عبر إنشاء صناديق استثمار ذهبية تُتيح حفظ القيمة دون امتلاك المعدن المادي مباشرة، فإن الطلب على الجنيه الذهب يظل مرتفعًا بفضل سيولته وسهولة تداوله. 

وهكذا يظل الجنيه الذهبي جزءًا من المنظومة الاجتماعية والاقتصادية في مصر، مترسّخًا بين مظاهر الاحتفال والتراث ومفردات الحماية المالية. 

كيفية حساب المصنعية على الذهب

 وهناك مصنعية على الذهب بحسب العيارات المختلفة المتوفرة، حيث يشير العيار إلى نسبة الذهب الخالص في السبيكة مقارنة بإجمالي الوزن، فنجد العيار 24 يعني أن السبيكة تحتوي على 24 جزءا من الذهب الخالص من أصل 24 جزءا، وهو العيار الأعلى والأنقى، وتصنف السبائك حسب العيارات المختلفة مثل 24 قيراطًا، 22 قيراطًا، 18 قيراطا. 

وتختلف مصنعية السبائك حسب التصميم والشكل، وقد تكون السبائك على شكل ألواح أو قطع مخروطية، ويتم تحديد مصنعية السبائك من قبل شركات التعدين والمصانع المعالجة للذهب، وتتمثل في الطريقة التي يتم بها صنع السبيكة وتصميمها وتحديد العيار والوزن. 

ما أحجام العملات الذهبية؟

ويمكن القول: إن هناك أحجامًا متنوعة للعملات الذهبية، وتشمل الآتي:

جنيه ذهب 8 جرامات

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 8 جرامات من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطًا.

نصف جنيه ذهب 4 جرامات 

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 4 جرامات من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطًا.

ربع جنيه ذهب 2 جرام 

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 2 جرام من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطًا.

أوزان أخرى بالسوق المحلية

يُعد الجنيه الذهب من أشهر العملات، ويصنع من عيار 21 بنسبة نقاء تصل لـ 87.5% والبقية من النحاس، ويزن الجنيه 8 جرامات، وهو الوزن الأشهر والأكثر انتشارًا، مع توافر أوزان أخرى بالسوق المحلية مثل نصف الجنيه الذهب بوزن 4 جرامات، وربع الجنيه بوزن جرامين فقط. 

أوزان الجنيه الذهب 

  • 1 جنيه ذهب = 8 جرامات.
  • ½ جنيه ذهب = 4 جرامات.
  • ¼ جنيه ذهب = 2 جرام. 

أنواع الجنيه الذهب (مصلحة الموازين والدمغة) 

الجنيه المغلف 

ويتم صك الجنيه الذهب في مصلحة الموازين والدمغة، وعليه دمغة عند الشراء، ويمكن بيعه في أي مكان.  

الجنيه غير المغلف 

الجنيه غير المغلف غير مدموغ في مصلحة الدمغة والموازين، ويوفر على العميل مصروفات أو نفقات الدمغة ولكن هناك صعوبة عند عرضه للبيع، وبالتالي فعند شراء عملات ذهبية غير مدموغة يستلزم التأكد أولًا من البائع والشراء من شركات أو محال صاغة موثوق بها مع الاتفاق على إعادة البيع عند الرغبة في ذلك. 

الاستثمار فى الجنيه الذهب

 يفضل البعض الاستثمار في الذهب كونه مصدرًا آمنًا يلائم جميع الأفراد، ويتجه البعض للاستثمار في العملات الذهبية كأفضل طرق الاستثمار في الذهب بعد شراء السبائك، ولسهولة الاحتفاظ به.

كما أن الجنيه الذهب في مصر من أكثر أشكال الذهب رواجًا، سواء بغرض الادخار أو الاستثمار أو حتى الإهداء في المناسبات الاجتماعية مثل الزواج والولادة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الذهب الخالص الذهب في مصر حساب المصنعية على الذهب حركة تعاملات اليوم سعر الجنيه الذهب سعر الصرف طرق الاستثمار عيار 24 كيفية حساب المصنعية على الذهب

مواد متعلقة

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

تراجع سعر صرف الدولار في "المركزي" والبنوك المصرية (آخر تحديث)

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الثلاثاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

هيئة الاستثمار: تعاون بين القطاعين الحكومي والخاص للحفاظ على تنافسية صادرات الأسمدة للاتحاد الأوروبي

الدولار يتراجع أمام الجنيه في بداية تعاملات الثلاثاء

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية

ارتفاع سعر جرام الذهب بالصاغة مساء اليوم الإثنين، عيار 21 يسجل هذا الرقم

5600 جنيه لهذا العيار، أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين

الأكثر قراءة

مصر جابت جون، شركة شيفرون تنسف تصريحات نتنياهو حول تجميد صفقة تصدير الغاز إلى القاهرة

يوفنتوس يخطف تعادلا مثيرا من بروسيا دورتموند 4/4 في دوري أبطال أوروبا (صور)

بعد تضخم ثروته بالبنوك، قرار جديد ضد "مستريح البيض والمزارع"

دوري أبطال أوروبا، توتنهام يتقدم 1-0 أمام فياريال بالشوط الأول

مدبولي: زيادة أسعار الوقود في أكتوبر هي الأخيرة.. وآلية جديدة للتسعير

سابقة تاريخية، نادٍ أذربيجاني يحقق مفاجأة مدوية في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 17 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

أستاذ قانون دستوري يحسم جدل تضارب مواعيد انتخابات مجلس النواب

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 17 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 17 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads