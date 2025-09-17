حملات مفاجئة تكشف مخالفات جسيمة ولحوما منتهية الصلاحية في المنصورة

ترأس المحاسب علي حسن وكيل تموين الدقهلية حملات مفاجئة بالمنصورة كشفت عن مخالفات جسيمة، وضبطت 850 كجم لحوم منتهية الصلاحية وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وبناءً على توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية.

الاماكن المستهدفة في الحملة

استهدفت الحملات ببندر ومركز المنصورة أسفرت عن تحرير عدة محاضر لمخالفات تموينية.

أنواع المخالفات في الحملة

وتنوعت المخالفات بين نقص وزن الرغيف، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتوقف بعض المخابز عن الإنتاج دون إذن مسبق، وذلك في إطار خطة المديرية لتشديد الرقابة على المخابز وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع التأكيد على استمرار الحملات اليومية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين

كما واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملاتها المكثفة على مستوى جميع الإدارات، وكثفت المديرية جهودها بالأسواق تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي، مدير عام التجارة الداخلية، لمتابعة توافر السلع الأساسية والاطمئنان على جودتها وضمان تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق.

ضبط 321 مخالفة متنوعة في الرقابة التموينية

وفي السياق نفسه، تابع ياسر السعودي، مدير إدارة الرقابة التموينية، أعمال المرور على المخابز لضبط المخالفين والتأكد من سير العمل وفق المعايير المقررة، وقد أسفرت الحملات التي نُفذت عن ضبط 321 مخالفة متنوعة.

مخالفات في مجال المخابز

•في مجال المخابز: شملت الحملات التموينية المرور على عدد من الإدارات التموينية شملت: السنبلاوين، مركز المنصورة، منية النصر، المطرية، طلخا، وميت سلسيل.

وتم تم تحرير 217 مخالفة كالآتي " 110 محاضر نقص وزن ( 6 - 34 )، 21 محضر تصرف دقيق (799 شيكارة)، 8 محضر عدم إعطاء بون صرف ،8 محضر عدم نظافة أدوات عجين، 18 محضر عدم وجود سجل، 28 محضر عدم وجود قائمة بيانات، 13 محضر مواصفات، 8 محضر توقف ، محضرين انتهاء من الإنتاج، محضر تجميع دقيق بعدد (29 شيكارة)

74 مخالفات في مجال الأسواق وجاءت كالآتي: 49 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، 22 محضر عدم وجود شهادة صحية، 2 محضر انتهاء صلاحية، 12 محضر بدون فواتير ، 6 محاضر دبخ خارج السلخانة، محضر تبديد، 3 محضر بدون بيانات، 6 محضر غلق تاجر تمويني، محضر عرقلة حملة.



أسفرت الحملات التموينية عن ضبط 850 كجم لحوم منتهية الصلاحية، و425 كجم جبنة موزاريلا، و250 كجم جبنة رومي بدون فواتير، إلى جانب 140 كجم لحوم مذبوحة خارج السلخانة، و50 كجم حلاوة المولد بدون بيانات. كما تم ضبط 5 طن ملح، طن ذرة مجروش، 200 قطعة جبنة شيدر، و5 صناديق رنجة، و50 كرتونة عصير مانجو بدون فواتير، فضلًا عن 10 كجم بانيه مجمدة و2 كجم أسماك بدون بيانات، و6 أسطوانات غاز بدون ترخيص، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد وكيل وزارة التموين بالدقهلية استمرار الحملات المكثفة؛ حفاظًا على استقرار الأسواق والمخابز، وضمان وصول الدعم لمستحقيه وحماية حقوق المواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين بلا تهاون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.