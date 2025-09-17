مسؤولو الإسكان يتفقدون سير العمل بالمركز التكنولوجي بالشروق

تفقد المهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة الشروق، برفقة المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشروق.

اطلع المهندس خالد سرور على سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، واستمع إلى شرح مفصل حول الإجراءات المتبعة لاستقبال طلبات المواطنين. كما التقى بعدد من المواطنين، واستمع إلى مطالبهم واستفساراتهم حول الخدمات المقدمة.

أكد المهندس خالد سرور ضرورة المتابعة المستمرة للإجراءات وتسريع معدلات الأداء، مع تذليل المعوقات وتعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة. وأكد على أهمية التقنين والتصالح، وعرض مزاياه للمواطنين.

أكد المهندس بسام محمد فضل أن الهدف من تطوير المركز التكنولوجي هو سرعة تأدية الخدمة للمواطنين بصورة لائقة وإنجازها في أقصر وقت ممكن. يأتي ذلك في إطار خطة الهيئة لدعم التحول الرقمي وتفعيل آليات مبتكرة لإدارة الخدمات.

أشار المهندس خالد سرور إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن خطة الهيئة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تقليل الإجراءات التقليدية وتسريع عمليات الترخيص، بما يلغي الحاجة إلى التوجه الشخصي للمراكز التكنولوجية.

أوضح المهندس بسام محمد فضل أن الجهاز يعمل على تفعيل وتركيب أجهزة النداء الآلي، بالإضافة إلى تطوير تطبيق لتحديد وحجز موعد مسبق للحضور إلى الجهاز لتأدية الخدمات، بهدف تقليل وقت الانتظار وتحسين تجربة المواطنين.

