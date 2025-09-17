المحال التجارية، خطوة بسيطة قد تسقط ترخيصك، تعرف عليها

في السنوات الأخيرة، تزايدت ظاهرة تغيير أصحاب المحال التجارية لنشاط محالهم بعد الحصول على التراخيص، إمّا استجابة لتقلبات السوق أو لمواكبة الطلب المتغير. لكن خلف هذا التوجه يظل السؤال القانوني حاضرًا: هل يتيح القانون المصري تغيير النشاط بعد استخراج الترخيص؟

ضوابط قانون المحال العامة 2019

القانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن المحال العامة وضع الأساس لمنظومة أكثر انضباطًا في تنظيم الأنشطة التجارية. أبرز ما جاء فيه:

إلزام جميع المحال بالحصول على ترخيص تشغيل.

ربط الترخيص باشتراطات السلامة والأمن ومتطلبات البيئة.

تحديد النشاط المرخَّص به بدقة داخل الترخيص.

وبحسب المادة (12) يعتبر تغيير النشاط المرخَّص به تغييرًا جوهريًا يتطلب إخطار الجهة الإدارية المختصة والحصول على موافقة جديدة.

اللائحة التنفيذية للقانون أكدت أن أي تغيير للنشاط دون إذن رسمي يعد مخالفة صريحة، وتصل تبعاتها إلى:

غرامات مالية

غلق المحل مؤقتًا لحين توفيق الأوضاع.

إلغاء الترخيص نهائيًا في حال تكرار المخالفة.

ويأتي ذلك في ظل تشديد الرقابة عبر المنظومة الرقمية الجديدة لتراخيص المحال، التي تتيح تتبع النشاط بدقة وربطه بالبيانات الرسمية.

متى يجوز تغيير نشاط المحال التجارية ؟

القانون سمح لـ صاحب المحل بتقديم طلب لتغيير النشاط، بشرط:

ألا يكون النشاط الجديد محظورًا أو مقيدًا.

استيفاء المحل لاشتراطات النشاط الجديد.

الحصول على موافقات الجهات المعنية (الحماية المدنية – البيئة – جهات الأمن).

سداد الرسوم المقررة.

ورغم وضوح النصوص القانونية، إلا أن الواقع يشهد تفاوتًا في التطبيق. ففي بعض المناطق تمارَس أنشطة جديدة دون تعديل الترخيص، لكن اتجاه الدولة واضح نحو إحكام الرقابة، بما يحقق عدالة ضريبية وانضباطًا في السوق.

يمكن القول ان تغيير النشاط التجاري ليس قرارًا فرديًا يتخذه صاحب المحل، بل عملية قانونية منظمة وأي تجاوز لهذا الإطار قد يعرض المحل لعقوبات تصل إلى إلغاء الترخيص، في وقت تسعى فيه الدولة إلى فرض قواعد أكثر صرامة لخلق سوق تجاري منضبط وشفاف.

