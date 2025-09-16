الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
القاهرة تستضيف المؤتمر الدولي للسكتة الدماغية برعاية وزيري التعليم العالي والصحة

تستضيف القاهرة خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر 2025 فعاليات المؤتمر الدولي المصري الثامن للسكتة الدماغية والمؤتمر العاشر لمنظمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للسكتة الدماغية (MENASO)، بأحد الفنادق بالقاهرة الجديدة، تحت رعاية  الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور.

وينظم المؤتمر فرع السكتة الدماغية بالجمعية المصرية للأعصاب والطب النفسي وجراحة المخ والأعصاب بالتعاون مع منظمة MENASO، ويُعد من أبرز الفعاليات الطبية المتخصصة في مجال السكتة الدماغية على مستوى المنطقة.

ويحظى المؤتمر بحضور دولي رفيع، من بينهم رئيس الجمعية العالمية للسكتة الدماغية، ورئيس الاتحاد الأوروبي للسكتة الدماغية، ورئيس الجمعية الشرق أوسطية للسكتة الدماغية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف الدول العربية والإفريقية.

تتضمن فعاليات المؤتمر 5 ورش عمل متخصصة تُعقد في يوم 17 نوفمبر، تليها جلسات علمية مكثفة على مدار يومي 18 و19 نوفمبر، بواقع 11 جلسة في اليوم الأول و5 جلسات في اليوم الثاني.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أحدث المستجدات في تشخيص وعلاج السكتة الدماغية، إضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي في التوعية والبحث العلمي في هذا المجال الحيوي.

