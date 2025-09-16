إنقاذ 7 أشخاص من الغرق في شاطئ النخيل بالإسكندرية (صور)

تمكن غطاسو شاطئ النخيل غرب الإسكندرية، منذ قليل، من إنقاذ 7 أفراد من أسرة واحدة، كادوا أن يغرقوا، بعد نزولهم إلى البحر في منطقة غير مخصصة للسباحة، مخالفين التعليمات والإرشادات المعلنة.

كان مسئولو شواطئ العجمي والإدارة المركزية للسياحة والمصايف قد تلقوا إخطارا بوجود حالات غرق بشاطئ النخيل، علي الفور توجهوا لمكان البلاغ وتبين نزول 7 أشخاص بينهم سيدتان وطفلان في مكان غير مخصص للنزول.

تمكن منقذو وغطاسو الشاطئ من إنقاذهم بواسطو الجت سكي وهو من ضمن منظومة الإنقاذ بالشاطئ وتستخدم فقط في شاطئ النخيل، وجري تقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم والتشديد علي عدم نزولهم في الأماكن غير الصالحة للسباحة والاستماع لتوجيهات مراقبي الأبراج والمنقذين.

منظومة جت سكي للإنقاذ بشاطئ النخيل

قال حمدي حسيب، مسئول الشاطئ، أن هناك منظومة عمل متكاملة للإنقاذ والأمن، وإنه عند تسلم الشاطئ كان هناك شروط محددة من محافظ الإسكندرية، والإدارة المركزية للسياحة والمصايف والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ حتي لا تتكرر حالات الغرق في الشاطئ كان أولها وضع أسوار خشبية لا تحجب الرؤية، ووجود بوابات تحكم الدخول والخروج حتي لا يتسلل أحد في غير ساعات العمل الرسمية، وهو ما كان يحدث سابقا، فأغلب حالات الغرق كانت في الصباح الباكر أو ليلا بسبب عدم السيطرة علي الشاطئ، بالإضافة إلي سلوكيات المصطافين والسباحة في أماكن خطرة، وعدم وجود دوريات أمنية خاصة بالشاطئ علي مدار ٢٤ ساعة لمنع أي تجاوز.

