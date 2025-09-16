مدبولي: نستهدف خفض التضخم لـ 10% في 2026، وهذا أكبر تحد تواجهه الدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: إن أكبر تحد نواجهه في هذه الآونة هو الشائعات والحروب النفسية التي تبث حالة من اليأس والتشكيك، وتحاول النيل من الاستقرار الداخلي للدولة المصرية.

وأضاف خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين: إن الحكومة هي المعنية بالملف الاقتصادي للدولة المصرية، وأن هناك مؤشرات إيجابية للاقتصاد مع زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه، وتراجع التضخم ومعدلات البطالة، وتجاوز معدل النمو الاقتصادي الـ 4%.

وأوضح أن أحد العوامل الأساسية التي جعلت صادراتنا تزيد الفترة الأخيرة أننا أصبحنا منافسين وبقوة وبأسعار قوية في السوق العالمي بالنسبة لقطاع الصناعة والتصدير، سعرنا في السلع أصبح منافسا وبالتالي زادت الصادرات".



وتابع:"خلال عام 2026 سينخفض التضخم لأقل من 10% والبعض لم يكن يصدق، ولكن هذا يحدث الآن مع تراجع معدل التضخم لـ 12%، ونجني اليوم كل ثمار الإصلاح الاقتصادي الصعبة التي تحملها المواطنون".



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.