تفاصيل مصرع شاب ارتطمت به معدية الأهالي في الأقصر

لقي شاب عشريني مصرعه، إثر حادث ارتطام معدية الأهالي به أثناء رسوها على الضفة الشرقية بمدينة الأقصر، عندما قفز مسرعا لالتقاط الشبشب الذي وقع منه بالمياه.

مصرع شاب ارتطمت به معدية الأهالي في الأقصر 

تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة بمصرع الشاب «ابراهيم عز عبدالحميد» 21 عاما مقيم بناحية العوقب مركز قوص بقنا، توفي متأثرا بإصابته بنزيف دموي إثر حادث ارتطام معدية الأهالي به.

وأكد شاهد عيان أن الشاب قام بالقفز على العوامة قبل وصول المعدية ورسوها، فتعلق بها لحظة قيامه بالتقاط الشبشب خاصته الذي سقط منه، لكن سرعان وصول المعدية اصطدمت به في المنتصف، وقام الأهالي بإنقاذه ولكنه كان يعاني من نزيف دموي شديد من الفم والأنف.

فور وصول سيارة الإسعاف لنقله إلى مستشفى مجمع الأقصر الطبي الدولي، لفظ الشاب أنفاسه الأخيرة في الحال ونقل جثة هامدة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

