وزيرة التنمية ومحافظ الأقصر يتسلمان جائزة الآغا خان عن مشروع إسنا

تسلمت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية ، والمهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، جائزة الآغا خان العالمية للعمارة لعام 2025 في دورتها السادسة عشرة عن مشروع إحياء مدينة إسنا التاريخية بمحافظة الأقصر، والذى تم اختياره من قبل لجنة التحكيم الرئيسية للجائزة كواحد من سبعة مشاريع ستحصل على الجائزة لهذا العام.

جاء ذلك خلال الاحتفالية الكبري التي نظمتها مؤسسة الأغا خان للتنمية بمدينة بيشكيك بجمهورية قرغيزستان، بحضور الأمير رحيم آغا خان الخامس رئيس شبكة الآغا خان للتنمية، وعدد من كبار الشخصيات والضيوف الدوليين وأعضاء لجنة التحكيم الرئيسية واللجنة التوجيهية للمشروع، وممثلى مؤسسة الأغا خان للثقافة وشبكة الأغا خان للتنمية وشخصيات بارزة في مجال العمارة والثقافة، وممثلي الدول الفائزة، وكبار المعماريين والخبراء الثقافيين من مختلف أنحاء العالم.

إلى جانب الشركاء المؤسسين لمؤسسة "تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة" (الجهة المصممة والمنفذة للمشروع المصري ) وهم: المهندس كريم إبراهيم مدير المشروع، والمهندسة نيفين عقل مدير وحدة التصميم بالمشروع، وخبيرة التنمية شيرين زغو مسؤولة المكون السياحي والاقتصادي بالمشروع.

من جانبها، أعربت وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها بالتواجد في هذا الحدث المهم والمحفل الثقافي والإنسانى المتميز، لحضور حفل تسليم جوائز جائزة الآغا خان للعمارة الدولية، والتي أصبحت علامة بارزة على المستوي العالمي في تكريم الإبداع والتميز في مجال العمارة والتنمية المستدامة.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن هذه الجائزة لا تعبر فقط عن روعة التصميم المعمارى وجودته، بل تؤكد كذلك على الدور المحوري للعمارة في تحسين حياة المواطنين والحفاظ على الهوية الثقافية وتحقيق التوازن بين الأصالة والمعاصرة.

وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها بفوز مدينة إسنا بهذه الجائزة المرموقة لهذا العام وهو إنجاز تاريخي يعكس الجهود المبذولة من الدولة المصرية في صون التراث العمراني والثقافي وإعادة إحياء المدن التاريخية، ويأتي هذا الفوز بعد أكثر من 21 عامًا من غياب مصر عن منصة هذه الجائزة بعد فوز مكتبة الإسكندرية عام 2004 بالجائزة ليؤكد مجددًا أن لمصر عادت لمكانتها المستحقة في سجل الإبداع المعمارى العالمى.

وأعربت الدكتورة منال عوض عن خالص شكرها وتقديرها لمؤسسة الآغا خان لما تبذله من جهود متواصلة في دعم جهود التنمية الثقافية والحضارية، معربة عن ترحيبها بتعزيز سبل التعاون بين الوزارة والمحافظات المصرية ومؤسسة الآغا خان خلال الفترة المقبلة لتنفيذ بعض المشروعات في مجالات عمل المؤسسة.

وزيرة التنمية المحلية: مصر تدرك تمامًا أهمية العمارة كركيزة أسياسية للتنمية المحلية الشاملة

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن مصر تدرك تمامًا أهمية العمارة كركيزة أسياسية للتنمية المحلية الشاملة وتعمل الحكومة على توظيف هذا المجال في حماية تراثنا العريق وفى نفس الوقت في ابتكار حلول عمرانية حديثة تستجيب لاحتياجات الحاضر وتطلعات المستقبل، مؤكدة أن مصر ستظل دائمًا أرضًا للحضارة والعمارة والإبداع الإنساني.

من جانبه، أكد محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، أن فوز إسنا بالجائزة يعزز من الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية من أجل الاهتمام بالسياحة والتنمية المستدامة في الأقصر وصعيد مصر، مشيرًا إلى أن إسنا تشهد حاليًا تنفيذ مشروع رائد تقوده الدولة المصرية لتطوير كورنيش المدينة الممتد بطول 1,260 مترًا بهدف تحويله لواجهة حضارية وسياحية عصرية عبر إنشاء ممشى نهري، وبازارات، ومسرح مفتوح، وحدائق ترفيهية، بما يعزز البنية التحتية، وينشط السياحة، ويوفر متنفسًا حديثًا لسكان المدينة وزوارها.

ونوه المحافظ إلى أن الدولة تعمل حاليًا على تطوير الفراغات العامة، والارتقاء بالبنية الأساسية، وترميم واجهات المباني التراثية المحيطة بمنطقة معبد خنوم، وكذلك المسار المؤدي إلى المعبد من خلال البازارات السياحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.