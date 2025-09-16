محافظ الدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات التعليم استعدادًا للعام الدراسي الجديد

عقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اجتماعًا موسعًا اليوم مع مديري الإدارات التعليمية وقيادات مديرية التربية والتعليم، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد بجميع مدارس المحافظة، وذلك بحضور المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، والمهندس مجاهد عطية مدير هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة جاهزية المدارس بكافة المراحل التعليمية والانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة للمباني، وتوفير الأثاث المدرسي، والانتهاء من أعمال النظافة والتجميل داخل وخارج المدارس، مشددًا على أهمية توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب تتيح لهم كفاءة التحصيل الدراسي.

وشدد محافظ الدقهلية على استمرار رفع مستوى العملية التعليمية، بالتوازي مع رفع مستوى الوعي لدى الطلاب بتاريخ وطنهم، وتصحيح المفاهيم المغلوطة والتصدي للأكاذيب والشائعات والأفكار السامة المسلطة على عقول الشباب، وترسيخ مفهوم الوطنية لدى الأبناء ومواجهة الأفكار المشبوهة والتي تمثل خطرا حقيقيا على الأجيال.

كما أعلن محافظ الدقهلية عن مسابقة لاختيار أفضل معلم وطالب وطالبة ومدرسة تحفيزا للجميع على البذل والتميز، وأكد على ضرورة المتابعة اليومية لنظافة المدارس من الداخل والخارج ومتابعة النظافة بخزانات المياه والصيانة الدورية لها، وتوافر المياه فيها بالتنسيق مع شركة المياه، وأكد أن المدرسة هي البيت الحقيقي لتخريج أجيال تقود هذا البلد ولابد أن يكون المعلم قدوة.

من جانبه، أوضح المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المديرية تتابع على مدار الساعة موقف الاستعدادات بكافة الإدارات التعليمية، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجان متابعة ميدانية للتأكد من جاهزية المدارس، وتذليل أية معوقات قبل بدء الدراسة، مشيرًا إلى أن عدد المدارس بالدقهلية والتي استعدت لاستقبال العام الدراسي الجديد تبلغ‏ 3998 مدرسة، منها 36 مدرسة جديدة دخلت الخدمة هذا العام، وتستقبل 1.557.611 طالب وطالبة في مختلف مراحل وأنواع التعليم.

