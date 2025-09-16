الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات التعليم استعدادًا للعام الدراسي الجديد

اجتماع محافظ الدقهلية
اجتماع محافظ الدقهلية بقيادات التعليم، فيتو

عقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اجتماعًا موسعًا اليوم مع مديري الإدارات التعليمية وقيادات مديرية التربية والتعليم، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد بجميع مدارس المحافظة، وذلك بحضور المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، والمهندس مجاهد عطية مدير هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية.

محافظ الدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات التعليم 
محافظ الدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات التعليم 

الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة للمباني وتوفير الأثاث المدرسي

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة جاهزية المدارس بكافة المراحل التعليمية والانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة للمباني، وتوفير الأثاث المدرسي، والانتهاء من أعمال النظافة والتجميل داخل وخارج المدارس، مشددًا على أهمية توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب تتيح لهم كفاءة التحصيل الدراسي.

محافظ الدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات التعليم 
محافظ الدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات التعليم 

وشدد محافظ الدقهلية على استمرار رفع مستوى العملية التعليمية، بالتوازي مع رفع مستوى الوعي لدى الطلاب بتاريخ وطنهم، وتصحيح المفاهيم المغلوطة والتصدي للأكاذيب والشائعات والأفكار السامة المسلطة على عقول الشباب، وترسيخ مفهوم الوطنية لدى الأبناء ومواجهة الأفكار المشبوهة والتي تمثل خطرا حقيقيا على الأجيال.

كما أعلن محافظ الدقهلية عن مسابقة لاختيار أفضل معلم وطالب وطالبة ومدرسة تحفيزا للجميع على البذل والتميز، وأكد على ضرورة المتابعة اليومية لنظافة المدارس من الداخل والخارج ومتابعة النظافة بخزانات المياه والصيانة الدورية لها، وتوافر المياه فيها بالتنسيق مع شركة المياه، وأكد أن المدرسة هي البيت الحقيقي لتخريج أجيال تقود هذا البلد ولابد أن يكون المعلم قدوة.

محافظ الدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات التعليم 
محافظ الدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات التعليم 

من جانبه، أوضح المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المديرية تتابع على مدار الساعة موقف الاستعدادات بكافة الإدارات التعليمية، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجان متابعة ميدانية للتأكد من جاهزية المدارس، وتذليل أية معوقات قبل بدء الدراسة، مشيرًا إلى أن عدد المدارس بالدقهلية والتي استعدت لاستقبال العام الدراسي الجديد تبلغ‏ 3998 مدرسة، منها 36 مدرسة جديدة دخلت الخدمة هذا العام، وتستقبل 1.557.611 طالب وطالبة في مختلف مراحل وأنواع التعليم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية العام الدراسي الجديد المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية هيئة الأبنية التعليمية محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

استقرار الحالة الصحية لـ 11 مصابا في حادث تصادم حافلة وسيارة ربع نقل بالفيوم

الدفع بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمصنع فوط وبطاطين بالغربية (فيديو)

المصرية للاتصالات تكرم أبطال الأوليمبياد الخاص المشاركين بالمسابقة الإقليمية الأولى للفروسية بالإمارات

الزملوط يتابع منظومة العمل بصندوق استصلاح الأراضي بالوادي الجديد

الأكثر قراءة

بسبب فيروس إمام عاشور، تحاليل طبية شاملة للاعبي الأهلي

وزير التعليم: 5 آلاف جنيه لكل مدير مدرسة شهريا لتوفير عمال و1000 حافز للمعلمين

أول رد فعل إسرائيلي على قمة الدوحة، جيش الاحتلال يعلن ضرب دولة عربية خلال ساعات

إجبار إثيوبيا على تصريف المياه من سد النهضة، وخبراء يكشفون زيادة التدفقات في النيل

هنخسر كتير، توفيق عكاشة يطالب بتعديل السياسة الخارجية المصرية ويوجه رسالة للمسؤولين في قطر

مفاجأة بشأن الأسورة الملكية المختفية من المتحف المصري بالتحرير

سرقة فيلا مخرج شهير في أكتوبر والأمن يكثف جهوده لضبط المتهم

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

شروط نقل وزراعة الأعضاء البشرية من المصريين للأجانب وفق القانون

سعر السمك اليوم، انخفاض كبير بالبوري والجمبري وارتفاع 10 جنيهات في الكابوريا

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ولد الهدى (الحلقة الرابعة والعشرون)، حبُّ النبي واجب على كل مسلم ومسلمة

كيفية قضائها، كل ما تريد معرفته عن أحكام قضاء الصلوات الفائتة

دعوة الغريب مستجابة، ما حقيقة هذه المقولة وهل وردت في حديث شريف؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads