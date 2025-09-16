ناصيف زيتون يفاجئ أحمد سعد ورحمة رياض خلال تصوير برنامج the voice

فاجأ الفنان ناصيف زيتون، طاقم عمل برنامج the voice والذي يتم تصويره حاليا في الأردن.

https://www.instagram.com/reel/DOqQJP5EvEO/?igsh=MWljN205MXloaml3Yw==

ناصيف زيتون في كواليس the voice

وقام ناصيف بتوزيع الورد علي طاقم العمل بما فيهم أحمد سعد ورحمة رياض، بالتزامن مع طرح أغنيته الجديدة.

ويأتي الموسم الجديد بعد غياب 5 سنوات من المواسم السابقة التي ضمت عددا من النجوم في لجنة التحكيم، ومنها تامر حسني ومحمد حماقي وكاظم الساهر ونانسي عجرم وعاصي الحلاني.

برنامج ذا فيوس كيدز انطلق موسمه الأول في عام 2016، وكانت لجنة التحكيم مكونة من تامر حسني ونانسي عجرم وكاظم الساهر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.