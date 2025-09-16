لبحث تعزيز العلاقات بين القاهرة وموسكو، مدبولي يستقبل نائب رئيس الوزراء الروسي

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أليكسي أوفيرتشوك، نائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية؛ والوفد المرافق له للتباحث حول عددٍ من القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك بين البلدين، وذلك بحضور جيورجي بوريسينكو، سفير روسيا الاتحادية لدى مصر، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والسفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والدكتور عبدالعزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس إيهاب رجائي، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية.

سُبل تعزيز وتنمية التعاون المشترك بين القاهرة وموسكو

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش سُبل تعزيز وتنمية التعاون المشترك بين القاهرة وموسكو، والبناء على النتائج المثمرة التي خرجت عن المباحثات الثنائية التي جرت بين فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفخامة السيد الرئيس، فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، في موسكو، خلال احتفالات عيد النصر في مايو الماضي.

وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع تقدير مصر للتعاون مع دولة روسيا الاتحادية في العديد من المجالات.

استضافة المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة "روسيا-أفريقيا" في نوفمبر 2025

وأضاف: أعرب رئيس الوزراء عن ترحيب مصر باستضافة المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة "روسيا-أفريقيا" في نوفمبر 2025، بما يعزز الشراكة والتعاون الثلاثي بين مصر وروسيا ودول القارة الأفريقية.

وقال المستشار محمد الحمصاني إن الاجتماع ناقش عددا من القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها ملف إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومتابعة العمل في محطة الضبعة للطاقة النووية، فضلًا عن بحث آليات التعاون المشترك في قطاعات الطاقة والسياحة والنقل وتحلية المياه والزراعة والأمن الغذائي والتعدين.

وأوضح "الحمصاني" أن نائب رئيس الوزراء الروسي أكد اهتمام روسيا بمشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث زار المنطقة أمس برفقة عدد من رجال الأعمال وممثلي الشركات الروسية.

كما أعرب نائب رئيس الوزراء الروسي عن تطلعه للتعاون مع الجانب المصري في مجالات مثل التجارة، والصناعة، والزراعة، والتصنيع الغذائي، والسياحة، والطاقة، واللوجستيات.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع شهد بحث سبل الاستفادة من هذه الزيارة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

