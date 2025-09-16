الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

لبحث تعزيز العلاقات بين القاهرة وموسكو، مدبولي يستقبل نائب رئيس الوزراء الروسي

مدبولي يستقبل نائب
مدبولي يستقبل نائب رئيس الوزراء الروسي

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أليكسي أوفيرتشوك، نائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية؛ والوفد المرافق له للتباحث حول عددٍ من القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك بين البلدين، وذلك بحضور  جيورجي بوريسينكو، سفير روسيا الاتحادية لدى مصر، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والسفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والدكتور عبدالعزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس إيهاب رجائي، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية.

سُبل تعزيز وتنمية التعاون المشترك بين القاهرة وموسكو

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش سُبل تعزيز وتنمية التعاون المشترك بين القاهرة وموسكو، والبناء على النتائج المثمرة التي خرجت عن المباحثات الثنائية التي جرت بين فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفخامة السيد الرئيس، فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، في موسكو، خلال احتفالات عيد النصر في مايو الماضي.

وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع تقدير مصر للتعاون مع دولة روسيا الاتحادية في العديد من المجالات.

استضافة المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة "روسيا-أفريقيا" في نوفمبر 2025

وأضاف: أعرب رئيس الوزراء عن ترحيب مصر باستضافة المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة "روسيا-أفريقيا" في نوفمبر 2025، بما يعزز الشراكة والتعاون الثلاثي بين مصر وروسيا ودول القارة الأفريقية.

وقال المستشار محمد الحمصاني إن الاجتماع ناقش عددا من القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها ملف إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومتابعة العمل في محطة الضبعة للطاقة النووية، فضلًا عن بحث آليات التعاون المشترك في قطاعات الطاقة والسياحة والنقل وتحلية المياه والزراعة والأمن الغذائي والتعدين.

وأوضح "الحمصاني" أن نائب رئيس الوزراء الروسي أكد اهتمام روسيا بمشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث زار المنطقة أمس برفقة عدد من رجال الأعمال وممثلي الشركات الروسية.

كما أعرب نائب رئيس الوزراء الروسي عن تطلعه للتعاون مع الجانب المصري في مجالات مثل التجارة، والصناعة، والزراعة، والتصنيع الغذائي، والسياحة، والطاقة، واللوجستيات.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع شهد بحث سبل الاستفادة من هذه الزيارة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس فلاديمير بوتين الرئيس عبدالفتاح السيسي المستشار محمد الحمصاني هيئة التنمية الصناعية رئيس وزراء مجلس الوزراء اليوم وزارة البترول وزارة الاستثمار والتجارة رئاسة مجلس الوزراء

مواد متعلقة

خلال إطلاق الأكاديمية الدولية للعمارة، مدبولي يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين اليونسكو والتعليم العالي

رئيس الوزراء يشارك في فعاليات تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران (صور)

القاهرة تتقدم 12 مركزًا في تصنيف أفضل تجمعات الابتكار عالميًا لعام 2025

رئيس الوزراء يستعرض مع وزير المالية ملامح الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية

مدبولي يتابع إجراءات فض التشابكات المالية بين الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الاستثمار القومي

مدبولي يتابع مستجدات جهود فض التشابكات المالية بين جهات الدولة وبنك الاستثمار القومي

مدبولي: الحكومة تنفذ إصلاحات لتحقيق متطلبات صندوق الصلابة والمرونة

مدبولي: الالتزام بالسقف المالي للاستثمارات العامة ضرورة لمواجهة التحديات الاقتصادية

الأكثر قراءة

إجبار إثيوبيا على تصريف المياه من سد النهضة، وخبراء يكشفون زيادة التدفقات في النيل

وزير التعليم: 5 آلاف جنيه لكل مدير مدرسة شهريا لتوفير عمال و1000 حافز للمعلمين

هنخسر كتير، توفيق عكاشة يطالب بتعديل السياسة الخارجية المصرية ويوجه رسالة للمسؤولين في قطر

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد

مفاجأة بشأن الأسورة الملكية المختفية من المتحف المصري بالتحرير

الأجواء تتغير بشكل مفاجئ، تعرف على تفاصيل طقس الأربعاء

كيفية قضائها، كل ما تريد معرفته عن أحكام قضاء الصلوات الفائتة

ماريان خوري: 60 فيلما من 42 دولة بالدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

شروط نقل وزراعة الأعضاء البشرية من المصريين للأجانب وفق القانون

سعر السمك اليوم، انخفاض كبير بالبوري والجمبري وارتفاع 10 جنيهات في الكابوريا

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيفية قضائها، كل ما تريد معرفته عن أحكام قضاء الصلوات الفائتة

دعوة الغريب مستجابة، ما حقيقة هذه المقولة وهل وردت في حديث شريف؟

من أخلاق الإسلام، تعرف على أهمية الصبر وأنواعه في القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads