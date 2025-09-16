تأجيل محاكمة أب متهم بقتل ابنه غرقا في مدينة نصر لـ 21 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة أب لاتهامه بقتل ابنه البالغ من العمر عام ونصف بعد إغراقه في المياه انتقاما من والدته بدائرة قسم شرطة مدينة نصر لجلسة 21 سبتمبر الجاري.

كانت مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر تلقت بلاغا من ربة منزل تتهم فيه زوجها بالتعدي عليها وعلي طفلها الرضيع بالضرب المبرح وقتله الصغير



وعلى الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري وانتقلت إلى مسرح الجريمة، وبمعاينته تبين العثور على جثة طفل صغير يبلغ من العمر عام ونصف غارقا في بانيو المنزل وبعمل التحريات تبين أن والده وراء ارتكاب الواقعة انتقاما من والدته.



تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

