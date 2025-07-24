تنسيق الجامعات 2025، مصروفات جامعة النيل الأهلية 2025/2026 والكليات الجديدة

تنسيق الجامعات 2025، يحاول طلاب الثانوية العامة وطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الآن، التعرف على الكليات والبرامج الدراسية بالجامعات الأهلية، بالإضافة إلى المصروفات الدراسية.

ومن بين الجامعات الأهلية التي يقبل عليها الطلاب، لبرامجها الدراسية المميزة، جامعة النيل الأهلية.

كانت جامعة النيل الأهلية أعلنت عن انتهاء استعداداتها لاستقبال الطلاب الجدد، للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026، في كلياتها الأساسية، بالإضافة إلى 4 كليات جديدة تبدأ الدراسة بها العام القادم.

المنح الدراسية بالكليات الجديدة لجامعة النيل 2025

أكدت جامعة النيل أنها تقدم مجموعة من المنح والخصومات دعمًا للطلاب المتفوقين في الثانوية العامة، حيث تتيح خصمًا يصل إلى 50% على المصروفات الدراسية للطلاب الجدد الملتحقين بالكليات الجديدة التي ستبدأ الدراسة بها العام الأكاديمي المقبل.

حيث أعلنت الجامعة عن 4 كليات جديدة تبدأ الدراسة بها اعتبارا من العام المقبل 2025/2026

كليات جامعة النيل الأهلية

تتكون جامعة النيل من 4 كليات أساسية هي:

كلية إدارة الأعمال.

كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب.

كلية الهندسة والعلوم التطبيقية.

كلية التكنولوجيا الحيوية.

الكليات الجديدة بجامعة النيل

وأعلن الدكتور وائل عقل، الرئيس السابق لجامعة النيل، عن صدور قرار جمهوري بإنشاء 4 كليات جديدة بالجامعة، وبدء الدراسة بها اعتبارا من العام الدراسي القادم، وهي كالآتي:

كلية العلوم الإنسانية الرقمية.

كلية العلوم.

كلية علوم المياه والأمن الغذائي.

كلية هندسة الطاقة والبيئة.

مصروفات جامعة النيل 2025 /2026

تقسم جامعة النيل المصروفات الدراسية، وفقا لمجاميع الطلاب، فكلما ارتفع مجموعة الطالب في الشهادة الثانوية، حصل على خصم يتراوح بين 50 و15%، وجاءت مصاريف جامعة النيل كالتالي:

كلية إدارة الأعمال:

الفئة الأولى: 61,625 جنيهًا.

الفئة الثانية: 73,950 جنيهًا.

الفئة الثالثة: 98,600 جنيه.

الفئة الرابعة 123,250 جنيهًا.

كلية التكنولوجيا الحيوية:

الفئة الأولى: 76,475 جنيهًا.

الفئة الثانية: 91,770 جنيهًا.

الفئة الثالثة: 122,360 جنيهًا.

الفئة الرابعة: 152,950 جنيهًا.

كلية الحاسبات والمعلومات:

الفئة الأولى: 82,800 جنيه.

الفئة الثانية: 99,360 جنيهًا.

الفئة الثالثة: 132,480 جنيهًا.

الفئة الرابعة: 165,600 جنيه.

كلية الهندسة والعلوم التطبيقية:

الفئة الأولى 82,800 جنيه.

الفئة الثانية 99,360 جنيهًا.

الفئة الثالثة 132,480 جنيهًا.

الفئة الرابعة 165,600 جنيه.

مصروفات الكليات الجديدة بجامعة النيل 2025/2026

كلية العلوم: 76,475 جنيهًا.

كلية علوم المياه والأمن الغذائي: 76,475 جنيهًا.

كلية العلوم الإنسانية الرقمية: 61,250 جنيهًا.

كلية هندسة الطاقة والبيئة: 82,800 جنيه.

علمًا بأنه قد تم تطبيق نسبة خصم 50% على مصروفات الكليات الجديدة بالجامعة.

المستندات المطلوبة للتقديم في جامعة النيل الأهلية

نسخة من بطاقة الرقم القومي.

6 صور حديثة وواضحة.

أصل من شهادة الميلاد.

أصل من شهادة الميلاد. نسخة من جواز السفر الساري المفعول في حالة كان الطالب غير مصري.

النموذج العسكري للطلبة الذكور.

نسخة من التقرير الطبي.

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