تخفيضات جديدة في أسعار سيارات سيتروين

أعلن الوكيل الحصري لعلامة سيتروين في مصر، عن تخفيضات جديدة على أسعار مجموعة من موديلاتها تصل إلى 160 ألف جنيه، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية العلامة داخل السوق المصري.

وشملت التخفيضات، سيتروين C4 المستوردة بالكامل بتخفيض قدره 160 ألف جنيه، وسيتروين C5 Aircross الفئة الأولى Shine Entry بتخفيض 130 ألف جنيه، والفئة الثانية Shine بتخفيض 120 ألف جنيه، كما كشفت الشركة عن نيتها الإعلان قريبًا عن تخفيضات على سيتروين C4X المجمعة محليًا.

وتتميز سيتروين C4 موديل 2026 بفئة تجهيزات واحدة هي Shine، وتجمع بين التصميم العصري والانسيابية. وتأتي السيارة بجنوط ألومنيوم مقاس 17 بوصة، زجاج خلفي مظلل، وفتحة سقف بانورامية. كما تعزز تجربة القيادة بمجموعة من أنظمة الأمان المتطورة، منها: نظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS)، برنامج الثبات الإلكتروني (ESP)، 6 وسائد هوائية، نظام مراقبة النقاط العمياء، مثبت سرعة مع محدد للسرعة، بالإضافة إلى خاصية تنبيه السائق.

أما من الداخل، فتقدم C4 Shine شاشة عدادات رقمية 7 بوصة، وشاشة وسائط متعددة 10 بوصة تعمل باللمس، مع دعم أنظمة Apple CarPlay™️ وAndroid Auto. كما توفر السيارة تشغيلًا ودخولًا بدون مفتاح، شاحنًا لاسلكيًا للهاتف، تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، ومقاعد أمامية كهربائية بخاصية التدليك ودعم أسفل الظهر. وتكتمل التجربة بنظام صوتي مع 6 سماعات و3 مداخل USB.

أما سيتروين C5 Aircross موديل 2026، فتطرحها الشركة في السوق المصري بفئتين. وتأتي الفئة الأولى Shine Entry بمحرك 1600 سي سي تيربو بقوة 165 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، مع جنوط رياضية قياس 18 بوصة، ومصابيح أمامية وخلفية تعمل بالكامل بتقنية LED مزودة بإضاءة نهارية. وفي الداخل، تضم السيارة شاشة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة، وشاشة وسائط متعددة قياس 10 بوصة تعمل باللمس وتدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، وحساسات ركن خلفية مزودة بكاميرا رجوع. وتدعم الفئة الأولى أنظمة أمان متكاملة تشمل المكابح المانعة للانغلاق (ABS)، برنامج الثبات الإلكتروني (ESP)، 6 وسائد هوائية، بالإضافة إلى نظام مراقبة ضغط الإطارات، بينما تأتي المقصورة الداخلية بفرش قماش فاخر مع مقاعد خلفية قابلة للانزلاق والطي بشكل منفصل لزيادة رحابة التخزين.

بينما تقدم الفئة الثانية Shine تجربة أكثر رفاهية، حيث تأتي مزودة بفتحة سقف بانورامية كهربائية، ومقاعد أمامية كهربائية بخاصية التدليك ودعم أسفل الظهر، مع فرش داخلي من الجلد الفاخر. كما توفر هذه الفئة نظام دخول وتشغيل بدون مفتاح، وشاحنًا لاسلكيًا للهواتف الذكية، إلى جانب حساسات ركن أمامية وخاصية الركن الذاتي، ونظام مراقبة النقاط العمياء مع تنبيه الخروج من المسار، فضلًا عن بوابة خلفية كهربائية بميزة الفتح بدون استخدام اليدين. وتكتمل هذه التجهيزات بنظام صوتي مطور يضم 6 سماعات يضمن تجربة استماع أكثر نقاءً ووضوحًا.

