الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نائب رئيس الوزراء الروسي

وزير الخارجية مع
وزير الخارجية مع نائب رئيس الوزراء الروسي، فيتو

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، أليكسي أوفيرتشوك، نائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية، وذلك في إطار زيارته إلى القاهرة.

علاقات وثيقة يربط مصر وروسيا 

وأكد الوزير على الاعتزاز بما يربط مصر وروسيا من علاقات وثيقة، مثمنا بوتيرة انعقاد آليات التشاور السياسي واللجان الفنية والاقتصادية المشتركة، وعلى رأسها أعمال الدورة الخامسة عشرة للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، وما تمخض عنها من توقيع عقد الانتفاع الخاص بأرض المنطقة الصناعية الروسية.

 تفعيل العمل بالمشروعات المشتركة

وفي هذا الإطار، أكد الوزير عبد العاطي حرص مصر على تفعيل العمل بالمشروعات المشتركة، وفي مقدمتها مشروع إقامة محطة الضبعة للطاقة النووية، وكذا المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع توفير كافة التسهيلات اللازمة لإنجاحها.

وتطرق اللقاء إلى التعاون في مجالات النقل والسياحة والطيران المدني، حيث أشاد الوزير بالارتفاع الملحوظ في معدلات السياحة الروسية إلى مصر، وبالتنسيق القائم بين السلطات المعنية ومشغّلي الرحلات والشركات السياحية في البلدين بما يسهم في دعم قطاع السياحة وتعزيز التبادل الشعبي والثقافي بين الشعبين الصديقين.

بدر عبد العاطي روسيا عبد العاطي المصرية-الروسية مصر وروسيا

