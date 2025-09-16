مهرجان الجونة السينمائي، برنامج أفلام الدورة الثامنة خارج المسابقة

قائمة أفلام "الاختيار الرسمي – خارج المسابقة"

أعلن مهرجان الجونة السينمائي، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، عن فعاليات وأنشطة دورته الثامنة، المقرر إقامتها في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر المقبل.

وكشف المهرجان عن برنامج الاختيار الرسمي (خارج المسابقة) الذي يضم مجموعة من أبرز الإنتاجات السينمائية العالمية والعربية المنتظرة.

ويقدم البرنامج تنوعًا غنيًا يجمع بين الأفلام الروائية والوثائقية، والأعمال الأولى لمخرجين شباب وأسماء راسخة، تعكس همومًا إنسانية وتجارب جمالية متعددة، بعضها عُرض في كبرى المهرجانات العالمية وحصد جوائز مرموقة، كما يشهد المهرجان عروضًا أولى لأفلام أخرى.

تشمل قائمة أفلام "الاختيار الرسمي – خارج المسابقة" الأعمال الآتية:

أحلام (جنس حب) – DREAMS (SEX LOVE)

داج يوهان هوجيرود | النرويج | روائي | 110 د

حائز على جائزتي الدب الذهبي والفيبريسي من مهرجان برلين السينمائي.

البعث – RESURRECTION

بي غان | الصين، فرنسا | روائي | 160 د

حائز على جائزة خاصة من مهرجان كان السينمائي.

حادث بسيط – IT WAS JUST AN ACCIDENT

جعفر بناهي | إيران، فرنسا، لوكسمبورج | روائي | 102 د

حائز على جائزة السعفة الذهبية من مهرجان كان السينمائي.

الحياة المضيئة – THE LUMINOUS LIFE

جواو روزاس | البرتغال، فرنسا | روائي | 99 د

حين يصبح النهر بحرًا – WHEN A RIVER BECOMES THE SEA

بيريه ڤيلا بارثيلّو | إسبانيا | روائي | 180 د

الحيوانات في الحرب – ANIMALS IN WAR

ميروسلاف سلابوشبيتسكي وآخرون | ألمانيا، أوكرانيا | وثائقي | 97 د

بمشاركة الناشط والممثل شون بن.

دي جي أحمد – DJ AHMET

جورجي م. أونكوفسكي | مقدونيا الشمالية، التشيك، صربيا، كرواتيا | روائي | 97 د

حصل على جائزتي الجمهور ولجنة التحكيم الخاصة من مهرجان صندانس.

الشيطان يدخن (ويحفظ أعواد الثقاب المحترقة في نفس العلبة) – THE DEVIL SMOKES (AND SAVES THE BURNT MATCHES IN THE SAME BOX)

إرنستو مارتينيز بوتسيو | المكسيك | روائي | 97 د

حائز على جائزة أفضل عمل أول بمهرجان برلين (وجهات نظر).

صوت السقوط – SOUND OF FALLING

ماشا شيلينسكي | ألمانيا | روائي | 149 د

حصد جائزة لجنة التحكيم من مهرجان كان (مناصفة).

قمر أزرق – BLUE MOON

ريتشارد لينكليتر | الولايات المتحدة، إيرلندا | روائي | 100 د

حصد جائزة الدب الفضي لأفضل أداء مساعد (أندرو سكوت) من مهرجان برلين.

قيمة عاطفية – SENTIMENTAL VALUE

يواكيم تريير | النرويج، ألمانيا، السويد، الدنمارك، فرنسا | روائي | 129 د

فاز بالجائزة الكبرى من مهرجان كان السينمائي.

نحن نصدقك – WE BELIEVE YOU

شارلوت ديفييه، أرنو دوفيس | بلجيكا | روائي | 78 د

حصل على تنويه خاص بمهرجان برلين (وجهات نظر).

هابي بيرثداي – HAPPY BIRTHDAY

سارة جوهر | مصر | روائي | 95 د

فاز بجوائز أفضل فيلم دولي، أفضل سيناريو دولي، أفضل مخرجة من مهرجان تريبيكا.

ولنا في الخيال… حب؟ – LOVE IMAGINED

سارة رزيق | مصر | روائي | 110 د

عرض عالمي أول.



تنوع وتفرّد

أكدت إدارة المهرجان أن اختيار هذه الأفلام يرسخ التزام الجونة السينمائي بدعم التنوع الفني والفكري، وإتاحة منصة لصوت السينما المستقلة والجريئة من مختلف أنحاء العالم، بما يعزز من مكانة المهرجان كجسر ثقافي عالمي.

