خوان ماتا ينضم إلى نادي ملبورن فيكتوري الأسترالي

يخوض الدولي الإسباني السابق خوان ماتا، موسما ثانيا في أستراليا بعمر الـ 37 عاما، بعد انضمامه إلى صفوف ملبورن فيكتوري، اليوم الثلاثاء.

أرقام خوان ماتا في الدوري الأسترالي

وخاض لاعب مانشستر يونايتد وتشيلسي السابق موسمه الأول في الدوري الأسترالي مع ويسترن سيدني واندررز، حيث سجّل هدفا ومرر ثلاث تمريرات حاسمة في 22 مباراة.

وقال ماتا، في تصريحات صحفية على هامش تقديمه: "أنا متحفز لمساعدة هذا الفريق على الفوز بالكئوس والعمل مع النادي كجزء من خطة طويلة الأمد لتعزيز كرة القدم في البلاد".

ووقع لاعب الوسط الهجومي عقدا لسنة كاملة مع سيدني العام الماضي بعد رحيله عن نادي فيسيل كوبي الياباني. شارك في معظم فترات الموسم الماضي كلاعب بديل.

أبرز بطولات خوان ماتا في مسيرته

وفاز ماتا بكأس العالم مع منتخب بلاده في عام 2010، ثمّ بكأس أوروبا بعدها بعامين.

وتُوج أيضا بمسابقة دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي ومسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" مع النادي اللندني ومانشستر يونايتد.

