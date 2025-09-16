الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

خوان ماتا ينضم إلى نادي ملبورن فيكتوري الأسترالي

خوان ماتا، فيتو
خوان ماتا، فيتو

يخوض الدولي الإسباني السابق خوان ماتا، موسما ثانيا في أستراليا بعمر الـ 37 عاما، بعد انضمامه إلى صفوف ملبورن فيكتوري، اليوم الثلاثاء.

أرقام خوان ماتا في الدوري الأسترالي

وخاض لاعب مانشستر يونايتد وتشيلسي السابق موسمه الأول في الدوري الأسترالي مع ويسترن سيدني واندررز، حيث سجّل هدفا ومرر ثلاث تمريرات حاسمة في 22 مباراة.

وقال ماتا، في تصريحات صحفية على هامش تقديمه: "أنا متحفز لمساعدة هذا الفريق على الفوز بالكئوس والعمل مع النادي كجزء من خطة طويلة الأمد لتعزيز كرة القدم في البلاد".

ووقع لاعب الوسط الهجومي عقدا لسنة كاملة مع سيدني العام الماضي بعد رحيله عن نادي فيسيل كوبي الياباني. شارك في معظم فترات الموسم الماضي كلاعب بديل.

أبرز بطولات خوان ماتا في مسيرته

وفاز ماتا بكأس العالم مع منتخب بلاده في عام 2010، ثمّ بكأس أوروبا بعدها بعامين.

وتُوج أيضا بمسابقة دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي ومسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" مع النادي اللندني ومانشستر يونايتد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خوان ماتا ماتا أستراليا ملبورن فيكتوري

مواد متعلقة

ميلان الإيطالي يكتسح بيرث جلوري الأسترالي 0/9 وديا

تصنيف لاعبي التنس، الأسترالي أليكس دي مينور يقتحم قائمة المراكز العشرة الأولى

الأكثر قراءة

وسط جدل الهجوم على الدوحة، إجراء عاجل من أمريكا بشأن الطائرة الرئاسية المهداة من قطر

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد

هنخسر كتير، توفيق عكاشة يطالب بتعديل السياسة الخارجية المصرية ويوجه رسالة للمسؤولين في قطر

نجم ليفربول السابق يحذر من تدهور أداء محمد صلاح بسبب صفقة إيزاك

مفاجأة بشأن الأسورة الملكية المختفية من المتحف المصري بالتحرير

بعد ارتباط اسمه بالأهلي، أرقام روي فيتوريا مع باناثانايكوس ومنتخب مصر

مصادر بالأهلي تكشف موقف فيتوريا من قيادة الفريق

"مغلف غامض" يدفع نتنياهو لطلب مغادرة جلسة محاكمته

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

شروط نقل وزراعة الأعضاء البشرية من المصريين للأجانب وفق القانون

سعر السمك اليوم، انخفاض كبير بالبوري والجمبري وارتفاع 10 جنيهات في الكابوريا

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعوة الغريب مستجابة، ما حقيقة هذه المقولة وهل وردت في حديث شريف؟

من أخلاق الإسلام، تعرف على أهمية الصبر وأنواعه في القرآن والسنة

تفسير حلم أكل الجمبري في المنام وعلاقته بتحسن الأوضاع المادية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads