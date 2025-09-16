الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الأهلي يستعيد عمر كمال أمام سيراميكا

عمر كمال عبد الواحد
عمر كمال عبد الواحد

تأكدت جاهزية عمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلي، للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة سيراميكا كليوباترا الجمعة المقبلة، وذلك بعد تعافيه من آلام الظهر التي تعرض لها مؤخرا وابعدته عن مباراة انبى الأخيرة. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز 

وتقام مباراة الأهلي وسيراميكا يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات "أون سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

