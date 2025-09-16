خبير قانون دولى: إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة يمكن أن يغير وجه المنطقة

قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولى: إن الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2015 لـتشكيل قوة عسكرية عربية مشتركة، كانت رؤية استراتيجية بعيدة المدى، وكان يمكن أن تغير وجه المنطقة وتمنع العديد من الاعتداءات والتدخلات الخارجية التي شهدتها خلال العقد الماضي.

إنشاء جيش عربي موحد وفق الرؤية المصرية كان سيوفر آلية دفاع جماعي

وأكد مهران فى تصريح لـ"فيتو"، أن إنشاء جيش عربي موحد وفق الرؤية المصرية كان سيوفر آلية دفاع جماعي تستند إلى ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي لعام 1950، مشيرًا إلى أن هذا الجيش كان سيشكل قوة ردع حقيقية ضد أي اعتداء خارجي على أي دولة عربية.

وأوضح أن القانون الدولي وتحديدًا المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، يقر بحق الدول في تشكيل تحالفات دفاعية لحماية أمنها الجماعي، وهو ما يمنح الجيش العربي الموحد إطارًا قانونيًا قويًا لحماية السيادة العربية.

وجود قوة عسكرية عربية موحدة كان سيمنع العديد من الأزمات التي شهدتها المنطقة

ولفت مهران إلى أن وجود قوة عسكرية عربية موحدة كان سيمنع العديد من الأزمات التي شهدتها المنطقة، مثل التدخلات الخارجية في ليبيا وسوريا واليمن والعراق، مؤكدًا أن هذه القوة كانت ستفرض احترامًا للسيادة العربية وتمنع تفتيت الدول.

وقال مهران: "لو كان الجيش العربي الموحد قائمًا، لكانت إسرائيل تفكر ألف مرة قبل الإقدام على أي عمل عدائي، وفرض عليها ردعًا عسكريًا جماعيًا فوريًا يمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات."

وشدد على أن الجيش العربي الموحد كان سيُفعّل مبدأ "الأمن الجماعي"، بحيث يُعتبر أي اعتداء على دولة عربية واحدة اعتداءً على جميع الدول العربية يستوجب ردًا جماعيًا، وفقًا لمبادئ القانون الدولي ومعاهدة الدفاع العربي المشترك.

وأشار إلى أن القوة الموحدة كانت ستُوفّر مظلة حماية للدول العربية الصغيرة، وتحد من تمدد الطموحات الإقليمية للقوى الخارجية، مؤكدًا أن قطر تحت هذه المظلة كانت ستتمتع بحماية عسكرية فورية ضد أي عدوان.

غياب آلية دفاع جماعي فعالة شجّع إسرائيل على التمادي في سياساته

وحذر استاذ القانون الدولي من أن غياب آلية دفاع جماعي فعالة، شجّع إسرائيل على التمادي في سياساتها، معتبرًا أن التفكك العربي وغياب التنسيق العسكري يخدمان المشروع الصهيوني التوسعي.

وأضاف أن الجيش العربي الموحد كان سيتيح أيضًا تطوير قدرات تقنية وصناعات دفاعية عربية مشتركة، تقلل الاعتماد على السلاح الأجنبي وتعزز الاستقلال الاستراتيجي.

واختتم مهران تصريحاته بقوله: “الوقت لم يفتِ بعد لتطبيق هذه الرؤية. الأحداث الأخيرة تؤكد ضرورة هذا المشروع الحيوي لحماية مستقبل الأمة العربية”.

