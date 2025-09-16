بأسلوب كسر الزجاج، سقوط عصابة السرقة من داخل السيارات بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في السرقة من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج بالقاهرة.

السرقة من داخل السيارات

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا، يفيد بضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج.



وإعترفا بإرتكاب (3 وقائع) سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية "تم ضبطه".

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

