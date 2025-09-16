خالد صديق: بدأنا المرحلة الذهبية بفضل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص

قال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إن الدولة المصرية تدخل في المرحلة المقبلة ما وصفه بـ"المرحلة الذهبية" للتنمية الحضرية، وهي مرحلة ستشهد نقلة نوعية في أسلوب التعامل مع المشروعات واحتياجات المواطنين.

وقال صديق، إن الفكر الجديد للتنمية يعتمد على دراسة المشروع من كافة جوانبه، بدءًا من احتياجات المواطن، مرورًا بمتطلبات المنطقة، وانتهاءً بآليات التنفيذ الأكثر كفاءة، مؤكدًا أن هذا النهج يضمن تقديم مشروعات تحقق التوازن بين البُعد الاجتماعي والعمراني والاقتصادي، جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر The Investor.. Real Estate في نسخته الثالثة.

وأضاف صديق، أن جهود الدولة في التنمية العمرانية، مدعومة بمشاركة قوية من القطاع الخاص، ستنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين، حيث سيشعرون بالاختلاف الملموس في مستوى المشروعات وجودة الحياة داخل المناطق المطورة.

وشدد رئيس صندوق التنمية الحضرية، على أن المرحلة المقبلة ستعتمد على التكامل بين الدولة والمطورين، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة من الموارد وتعظيم العائد التنموي والاستثماري في الوقت نفسه، لافتًا إلى أن مصر أمام فرصة تاريخية لتعزيز مكانتها كسوق إقليمية رائدة في مجال التنمية الحضرية والعقارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.