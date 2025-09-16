الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اعترافات سيدة "البزنس الحرام" بالتجمع أمام النيابة: الليلة بـ 500 دولار

حبس متهمة، فيتو
حبس متهمة، فيتو

أدلت سيدتين أجنبيتين متهمتان بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الرجال مقابل مبالغ مالية، في نطاق دائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، باعترافات تفصيلية أمام  نيابة القاهرة الجديدة.

وقالت إحدى المتهمتين: إنها كانت تعمل خادمة بأجر مرتفع، ثم ما لبثت أن أقنعتها سيدة من ذات جنسيتها بترك العمل كخادمة والعمل معها في ممارسة الأعمال المنافية للآداب، وأنشأوا صفحة على “الفيسبوك” لاستقطاب الرجال الأجانب فقط، وتقاضي الأجر بالدولار.

وأشارت إلى أنها وضعت تسعيرة لليلة الواحدة 500 دولار، مبينة أنها ليست المرة الأولي التي تمارس فيها ذلك النشاط الآثم، فقد مارسته أكثر من 5 مرات مع العديد من الرجال راغبي المتعة الحرام.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قد أكدت قيام سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، باستغلال شقتها في ممارسة الأعمال المنافية للآداب دون تمييز، مقابل مبالغ مالية يحصل عليها راغبو المتعة الحرام.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من استهداف الشقة وضبط المتهمة وبرفقتها شخص وسيدة أخرى تحملان نفس الجنسية، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة التي أمرت بحبسهم علي ذمة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة القاهرة الجديدة قسم شرطة التجمع الأول الإدارة العامة لحماية الآداب قطاع الشرطة المتخصصة

مواد متعلقة

تجديد حبس 4 أشخاص بتهمة استغلال ناد صحى لممارسة الأعمال المنافية للآداب

الأكثر قراءة

وسط جدل الهجوم على الدوحة، إجراء عاجل من أمريكا بشأن الطائرة الرئاسية المهداة من قطر

برنامج عمل مكثف، ملك إسبانيا يزور مصر اليوم

انخفاض البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

سعر السمك اليوم، انخفاض كبير بالبوري والجمبري وارتفاع 10 جنيهات في الكابوريا

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

الصعيد يودع الموجة الحارة وانخفاض جديد بالقاهرة، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

جهود مكثفة من أوراسكوم بيراميدز وطب بيطري الجيزة للحفاظ على صحة الدواب بالأهرامات

أخبار مصر: غزة تحترق بعد بدء الهجوم البري، طلب مثير من حفيد نوال الدجوي للنائب العام، قناة الأهلى تتحدث عن المدرب الجديد

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

شروط نقل وزراعة الأعضاء البشرية من المصريين للأجانب وفق القانون

سعر السمك اليوم، انخفاض كبير بالبوري والجمبري وارتفاع 10 جنيهات في الكابوريا

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الجمبري في المنام وعلاقته بتحسن الأوضاع المادية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 16 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 16 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads