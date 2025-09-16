اعترافات سيدة "البزنس الحرام" بالتجمع أمام النيابة: الليلة بـ 500 دولار

أدلت سيدتين أجنبيتين متهمتان بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الرجال مقابل مبالغ مالية، في نطاق دائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، باعترافات تفصيلية أمام نيابة القاهرة الجديدة.

وقالت إحدى المتهمتين: إنها كانت تعمل خادمة بأجر مرتفع، ثم ما لبثت أن أقنعتها سيدة من ذات جنسيتها بترك العمل كخادمة والعمل معها في ممارسة الأعمال المنافية للآداب، وأنشأوا صفحة على “الفيسبوك” لاستقطاب الرجال الأجانب فقط، وتقاضي الأجر بالدولار.

وأشارت إلى أنها وضعت تسعيرة لليلة الواحدة 500 دولار، مبينة أنها ليست المرة الأولي التي تمارس فيها ذلك النشاط الآثم، فقد مارسته أكثر من 5 مرات مع العديد من الرجال راغبي المتعة الحرام.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قد أكدت قيام سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، باستغلال شقتها في ممارسة الأعمال المنافية للآداب دون تمييز، مقابل مبالغ مالية يحصل عليها راغبو المتعة الحرام.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من استهداف الشقة وضبط المتهمة وبرفقتها شخص وسيدة أخرى تحملان نفس الجنسية، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة التي أمرت بحبسهم علي ذمة التحقيقات.

