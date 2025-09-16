الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
برنامج عمل مكثف، ملك إسبانيا يزور مصر اليوم

الرئيس السيسي وملك
الرئيس السيسي وملك إسبانيا

يبدأ ملك إسبانيا فيليب السادس وملكة إسبانيا، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى مصر بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

برنامج زيارة ملك إسبانيا لمصر

ويرافق الملك والملكة، خلال زيارتهما الأولى إلى مصر والتي تستمر لمدة 4 أيام وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون خوسيه مانويل ألباريس.

السيسي يستقبل ملك إسبانيا بقصر الاتحادية

وذكرت سفارة إسبانيا بالقاهرة نقلًا عن الخارجية الإسبانية أن الرئيس السيسي سيستقبل الملك والملكة في قصر الاتحادية حيث ستُقام مراسم استقبال رسمية.

كما سيقوم ملك وملكة إسبانيا بسلسلة من الزيارات لمشاريع اقتصادية وثقافية وعلمية إسبانية في القاهرة والأقصر بما في ذلك البعثات الأثرية.

منتدى الأعمال الإسباني المصري لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية

وسيعقد خلال الزيارة منتدى الأعمال الإسباني المصري لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وتأتي الزيارة في إطار العلاقات المتميزة بين مصر وإسبانيا والتي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عقب زيارة الرئيس السيسي لإسبانيا في فبراير 2025.

وتمثل هذه الزيارة فرصة سانحة لمواصلة تعزيز الروابط التاريخية والسياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتعاونية والإنسانية العميقة القائمة بين مصر وإسبانيا.

ملك إسبانيا فيليب السادس ملك اسبانيا الرئيس عبد الفتاح السيسي

