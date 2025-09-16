الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أبرزها مواجهة الريال ومارسيليا، مواعيد مباريات اليوم بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا،
دوري أبطال أوروبا، فيتو

دوري أبطال أوروبا، يقام اليوم عدد من المباريات القوية في الجولة الأولى من الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا، للموسم الحالي 2025/2026.

وتقام اليوم المواجهات التالية:

أيندهوفن × سان جيلواز - 7:45 مساء

أتلتيك بلباو × أرسنال - 7:45 مساء | بي ان سبورت 1

بنفيكا × كاراباج أجدام - 10 مساء

يوفنتوس × بروسيا دورتموند - 10 مساء | بي ان سبورت 4

ريال مدريد × مارسيليا - 10 مساء | بي ان سبورت 1

توتنهام × فياريال - 10 مساء | بي ان سبورت 3

ويقام الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا بمشاركة 36 فريقا، ويخوض كل فريق 8 مباريات ضد 8 منافسين مختلفين، بواقع 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري ابطال اوروبا أيندهوفن أرسنال ريال مدريد توتنهام

مواد متعلقة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات نارية في دوري أبطال أوروبا

أرتيتا يعلن غياب نجم آرسنال عن مباراة أتلتيك بيلباو في دوري أبطال أوروبا

الإصابات تضرب أتلتيكو مدريد قبل مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

لامين يامال يرشح 5 أندية للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة

وسط جدل الهجوم على الدوحة، إجراء عاجل من أمريكا بشأن الطائرة الرئاسية المهداة من قطر

برنامج عمل مكثف، ملك إسبانيا يزور مصر اليوم

انخفاض البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

سعر السمك اليوم، انخفاض كبير بالبوري والجمبري وارتفاع 10 جنيهات في الكابوريا

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

الصعيد يودع الموجة الحارة وانخفاض جديد بالقاهرة، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

جهود مكثفة من أوراسكوم بيراميدز وطب بيطري الجيزة للحفاظ على صحة الدواب بالأهرامات

أخبار مصر: غزة تحترق بعد بدء الهجوم البري، طلب مثير من حفيد نوال الدجوي للنائب العام، قناة الأهلى تتحدث عن المدرب الجديد

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

شروط نقل وزراعة الأعضاء البشرية من المصريين للأجانب وفق القانون

سعر السمك اليوم، انخفاض كبير بالبوري والجمبري وارتفاع 10 جنيهات في الكابوريا

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الجمبري في المنام وعلاقته بتحسن الأوضاع المادية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 16 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 16 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads