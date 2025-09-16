أبرزها مواجهة الريال ومارسيليا، مواعيد مباريات اليوم بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
دوري أبطال أوروبا، يقام اليوم عدد من المباريات القوية في الجولة الأولى من الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا، للموسم الحالي 2025/2026.
وتقام اليوم المواجهات التالية:
أيندهوفن × سان جيلواز - 7:45 مساء
أتلتيك بلباو × أرسنال - 7:45 مساء | بي ان سبورت 1
بنفيكا × كاراباج أجدام - 10 مساء
يوفنتوس × بروسيا دورتموند - 10 مساء | بي ان سبورت 4
ريال مدريد × مارسيليا - 10 مساء | بي ان سبورت 1
توتنهام × فياريال - 10 مساء | بي ان سبورت 3
ويقام الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا بمشاركة 36 فريقا، ويخوض كل فريق 8 مباريات ضد 8 منافسين مختلفين، بواقع 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.
