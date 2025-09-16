بعد عبث إسرائيل بالمنطقة، اتصال هاتفي استثنائي يجمع قادة 6 دول

صدر عن مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن قادة كندا وفرنسا ومصر والأردن وقطر وبريطانيا أجروا اتصالا هاتفيا الإثنين تناولوا فيه الوضع في الشرق الأوسط.



وجاء في البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء الكندي: "اتفق القادة جميعهم على ضرورة تركيز الجهود على تعزيز السلام والأمن، بما يشمل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار (في غزة) وإطلاق سراح جميع الرهائن ونزع سلاح حماس وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين".

وشهدت العاصمة القطرية أمس أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة التي بحثت الهجوم الإسرائيلي في الدوحة وتداعياته على المنطقة والعالم.

وجاء في البيان الختامي للقمة الطارئة في الدوحة أن العدوان على قطر واستمرار ممارسات إسرائيل العدوانية يقوضان فرص للسلام في المنطقة.

كما دعا القادة المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود للاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدين أن السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد البيان أن السلام العادل والشامل في المنطقة لن يتحقق عبر تجاوز القضية الفلسطينية أو من خلال العنف واستهداف الوسطاء، بل عبر الالتزام بمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

ودعا القادة المجتمع الدولي، وبخاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووضع جدول زمني ملزم لذلك، مع اتخاذ التدابير اللازمة لدعم تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر 2024 ضد مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

