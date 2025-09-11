الخميس 11 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رئيس الوزراء القطري: إسرائيل خدعتنا والهجوم قتل آمال الرهائن في غزة

رئيس الوزراء القطري،
رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، فيتو

انتقد رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووصف الغارة الإسرائيلية على قادة حركة حماس في الدوحة بأنها "بربرية" و"إرهاب دولة".

وأشار آل ثاني في مقابلة شبكة " CNN"، إلى أن الهجوم الذي وقع يوم الثلاثاء "قتل أي أمل" للرهائن المتبقين في غزة، موضحًا أنه التقى صباح الهجوم بعائلة أحد الرهائن الذين كانوا يعوِّلون على الوساطة القطرية لوقف إطلاق النار.

وقال رئيس الوزراء القطري: "كنا نعتقد أننا نتعامل مع أناس متحضرين، وما فعله نتنياهو لا أستطيع وصفه إلا بأنه إجراء بربري".

 وأضاف: "لا أجد كلمات للتعبير عن مدى غضبنا من هذا الإجراء... لقد خُدعنا".

وعن مصير كبير مفاوضي حماس خليل الحية، قال آل ثاني إنه "حتى الآن لا يوجد إعلان رسمي" عن مكان تواجده بعد الهجوم.

وأوضح أن الهجوم الإسرائيلي قد يقلص فرص نجاح جهود وقف إطلاق النار، سواء من جانب إسرائيل أو حماس، مؤكدًا أن كلا الطرفين قد "يفقدان فرصهما" في تحقيق وقف إطلاق النار نتيجة الضربة على الدوحة.

