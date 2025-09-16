قطع الكهرباء اليوم في قوص بقنا

أعلن قطاع الكهرباء بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، جنوب محافظة قنا، عن تنفيذ أعمال الصيانة الدورية، ما يستلزم فصل التيار الكهربائي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 16 سبتمبر 2025.

وأوضحت الوحدة المحلية أن فصل التيار سيبدأ من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة الثامنة صباحًا، على أن يشمل عددًا من المناطق.

مناطق انقطاع الكهرباء في قوص

وأشارت إلى أن المناطق التي تتأثر بقطع الكهرباء هي" السنترال وشارع السوق ومخبز أحمد الشريف".

وناشدت الوحدة المحلية أهالي المناطق المتأثرة بقطع التيار بضرورة توفير احتياجاتهم الأساسية خلال فترة الانقطاع، مؤكدة تخصيص أرقام هاتفية لتلقي الشكاوى والمشكلات الطارئة، لضمان سرعة التعامل معها حتى عودة الخدمة بشكل طبيعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.