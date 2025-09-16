الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
قطع الكهرباء اليوم في قوص بقنا

 أعلن قطاع الكهرباء بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، جنوب محافظة قنا، عن تنفيذ أعمال الصيانة الدورية، ما يستلزم فصل التيار الكهربائي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 16 سبتمبر 2025.

وأوضحت الوحدة المحلية أن فصل التيار سيبدأ من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة الثامنة صباحًا، على أن يشمل عددًا من المناطق.

 

مناطق انقطاع الكهرباء في قوص

وأشارت إلى أن المناطق التي تتأثر بقطع الكهرباء هي" السنترال وشارع السوق ومخبز أحمد الشريف".

وناشدت الوحدة المحلية أهالي المناطق المتأثرة بقطع التيار بضرورة توفير احتياجاتهم الأساسية خلال فترة الانقطاع، مؤكدة تخصيص أرقام هاتفية لتلقي الشكاوى والمشكلات الطارئة، لضمان سرعة التعامل معها حتى عودة الخدمة بشكل طبيعي.

