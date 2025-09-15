الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب: سنعلن الطوارئ في واشنطن حال لم تتعاون الشرطة مع إدارة الهجرة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعلن الطوارئ في واشنطن حال لم تتعاون الشرطة مع إدارة الهجرة.

 

الآلاف في واشنطن يتظاهرون ضد ترامب ويطالبون بخروج قوات الحرس الوطني

وتظاهر آلاف المحتجين في العاصمة واشنطن، الأسبوع الماضي، للمطالبة بأن ينهي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر قوات الحرس الوطني التي تقوم بدوريات في شوارع العاصمة.

وردد المتظاهرون في مسيرة "كلنا واشنطن" بمن فيهم  المهاجرون غير المسجلين، شعارات منددة بترامب وحملوا لافتات كتب على بعضها "يجب أن يرحل ترامب الآن" و"حرروا واشنطن" و"قاوموا الطغيان".

وقال أليكس لوفر: "أنا هنا للاحتجاج على احتلال واشنطن العاصمة.. نحن نعارض النظام الاستبدادي وعلينا إبعاد الشرطة الفيدرالية والحرس الوطني عن شوارعنا".

 

إدارة شرطة العاصمة تحت السيطرة الفيدرالية المباشرة

ونشر ترامب القوات الشهر الماضي لإعادة إرساء القانون والنظام والسلامة العامة، كما وضع إدارة شرطة العاصمة تحت السيطرة الفيدرالية المباشرة وأرسل أفراد إنفاذ القانون الفيدراليين، بمن فيهم أعضاء من هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، لمراقبة شوارع المدينة، وهي خطوات ندد بها المنتقدون باعتبارها تجاوزا للسلطة الفيدرالية.

وأظهرت بيانات وزارة العدل أن الجرائم العنيفة في عام 2024 وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ 30 عاما في واشنطن، وهي منطقة فيدرالية تتمتع بالحكم الذاتي تحت سلطة الكونجرس الأمريكي.

ومع تعهد ترامب بشن حملات في مدن أخرى يقودها الديمقراطيون أيضا، بدا وكأنه يهدد شيكاغو بترحيل المهاجرين مع نشره صورة على وسائل التواصل الاجتماعي تسخر من فيلم "Apocalypse Now" الذي أنتج في عام 1979 عن حرب فيتنام.

واشنطن ترامب إدارة الهجرة الرئيس الأمريكى قوات الحرس الوطني احتلال واشنطن

