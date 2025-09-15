ألف بنت.. ألف حلم، الرياضة تواصل مشروع مراكز تدريب الفتيات بالدقهلية

تواصل مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية "الإدارة العامة للرياضة" مشروع مراكز تدريب الفتيات في خماسي كرة القدم تحت شعار " 1000 بنت...1000 حلم "للعام المالي 2025/2024.

وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفي إطار ما يهدف له بناء الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030، واستهداف توسيع قاعدة المستفيدين من الفتيات من رياضة كرة القدم الخماسي، ونشر الوعي الرياضي بين الفتيات نحو مشاركتهم في ممارسة الرياضة، وتنمية جميع جوانب شخصية الفتيات الصحية والعقلية والبدنية

يأتي تنفيذ المشروع ضمن خطة الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية" وقد تمت الاختبارات للفتيات، وقد أسفرت عن عدد المشاركات بالمركز بإجمالي 30 فتاة بواقع 15 فتاة مرحلة أولى من سن 8 سنوات وحتى 12 سنة، وعدد 15 فتاة، ومرحلةثانية من سن 13سنة وحتى 16سنة.

جري التدريب اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025، بمركز شباب سندوب التابع لإدارة شباب حي غرب، بإشراف الدكتورة إيمان جاد معاون وكيل الوزارة، ومتابع المشروع، وبقيادة الكابتن أحمد فتحي مدرب عام، والكابتن نجلاء فتحي مدرب مساعد.

يأتي تنفيذ فعاليات اللقاءات الرياضية للفتيات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والدكتور عمر الحداد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وبتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وطارق دهب وكيل المديرية للشباب والدكتورة غادة جمال الدين مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، وتحت إشراف الدكتور محمد رمضان محمد عام الإدارة العامة للرياضة بالدقهلية والكابتن محمد القناوي مدير إدارة المشروعات والكابتن أسعد هيبة مدير إدارة البرامج والدكتورة إيمان جاد متابع المشروع بالمديرية.

