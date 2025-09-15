بينهن ملهمة داعش، محاكمة 3 نساء في باريس بتهمة الإرهاب

بدأت في باريس اليوم الإثنين، محاكمة 3 نساء بتهمة الانضمام لتنظيم داعش في سوريا، بينهن ابنة شقيق الأخوين كلان، اللذين أعلنا مسؤوليتهما عن اعتداءات 13 نوفمبر 2015 في فرنسا.

وتحاكم جنيفر كلان، 34 عامًا، ابنة شقيقة جان ميشال وفابيان كلان، وهما مسؤولان عن الدعاية في تنظيم داعش يُعتقد أنهما قتلا في سوريا، وأعلنا بصوتهما مسؤولية التنظيم عن اعتداءات 13 نوفمبر التي أسفرت عن 130 قتيلًا، وأكثر من 350 جريحًا في قاعة باتكلان، وفي شرفات مطاعم، فضلًا عن سان دوني شمال العاصمة الفرنسية.

واليوم الإثنين، أخذت جينيفر كلان مكانها في قفص الاتهام في محكمة باريس الخاصة، إلى جانب حماتها كريستين ألان، 67 عامًا.

أما المتهمة الثالثة فهي مايالين دوارت، زوجة ابن آخر لكريستين ألان، الوحيدة التي كانت خارج القفص، حيث أوضحت أنّها تعمل حاليًا "في مخبز".

وطلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، محاكمة في محكمة خاصة، لإميلي كونيغ المتطرفة الفرنسية التي وصفت بـ "ملهمة حقيقية" لتنظيم داعش والتي أمضت 10 أعوام في سوريا، بينها 5 أعوام قيد الاحتجاز، وفق ما قال مصدر قريب من الملف. وتواجه مع المتهمتين الأخريين، الحكم عليهن بالسجن 30 عامًا.

وسافرت النساء الثلاث إلى الرقة في سوريا في 2014. وانضمت جينيفر كلان إلى زوجها كيفن غونو، الذي اختاره لها عمها جان ميشيل كلان، وتزوجته عندما كانت في الـ16، والذي أصبح أيضًا عضوًا في تنظيم داعش. وكانت تقيم في الرقة أيضًا والدة كيفن غونو، كريستين ألان، الأستاذة التي اعتنقت الإسلام، قبل سنوات على ذلك.

وكانت كريستين ألان تعاني الاكتئاب، ولقنها القرآن ابنها البكر توما كولانج، المولود في 1982 من زواج سابق، والذي كانت تعتبره "المنقذ". وقد دفع هذا الأخير زوجته مايالين دوارت التي التقاها أولًا في سن المراهقة في منطقة الباسك، في جنوب غرب فرنسا، ثم عاد والتقاها في الجامعة في تولوز، حيث تعرف أيضًا على فابيان كلان، إلى اعتناق الإسلام أيضًا.

ومنذ 2004 توجه الثنائي دوارت-كولانج، مرات عدة إلى سوريا قبل أن يستقرا فيها في 2014 بعد 3 أعوام من بداية النزاع هناك.

ويندرج انتقال المتهمات الثلاث إلى سوريا، في إطار مواصلة "مسار بدأ منذ حوالي عشر سنوات ضمن الأيديولوجيا السلفية الجهادية" على ما كتب القضاة في لائحة الاتهام.

وستستمر المحاكمة أمام محكمة الجنايات الخاصة، أي دون مُحكمين، كما في قضايا الإرهاب، حتى 26 سبتمبر.

وأطردت كريستين ألان، وجينيفر كلان، ومايالين دوارت، من تركيا ووجهت إليهن التهم عند وصولهن إلى فرنسا في سبتمبر 2019، مع 9 أطفال أعمارهم بين 3 و13 عامًا، وأوقفن قبل 3 أشهر من ذلك في محافظة كلس التركية الحدودية مع سوريا.

وقال إدوارد دولاتر محامي كريستين ألان، إنّها "تعيش الآن في سلام، وعملت بجد على تطوير نفسها، والتقت بالعديد من المتخصّصين، أثناء احتجازها للنظر في إعادة دمجها اجتماعيًا". وأضاف أنّها "لا تزال تعتبر نفسها مسلمة، لكنها لم تعرف سوى تفسيرًا واحدًا للإسلام، وهو التفسير الخاطئ"، موضحًا أنها "تكره الشخص الذي أصبحت عليه".

