سمر الحسيني تنتهي من تصوير كليب "ننسى مين "

انتهت المطربة سمر الحسيني، نجمة برنامج Arab Idol، من تصوير كليب جديد يحمل اسم “ننسى مين”، حيث أطلقت البرومو الدعائي للأغنية عبر منصاتها الرسمية، وذلك تمهيدًا لعرضها الكامل قريبًا.

الأغنية تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرجة هنا حافظ، وهي من كلمات أحمد عبد المنعم، ألحان خالد جنيدي، توزيع وميكس وماستر بيشوي سمير

برزت سمر الحسيني من خلال مجموعة من الأغاني المنفردة التي قدّمتها، حيث أثبتت قدرتها على التنويع بين الألوان الغنائية الطربية والعاطفية، من بين أبرز أعمالها، أغنية “حبيبك النبي” وهي من كلمات حسن باهي، ألحان أشرف بازيد، وتوزيع حماده الحسيني.

كما قدّمت سمر أغنية “وقف قلبي”، وهي عمل رومانسي بكلمات الشاعر سجاد التميمي، وألحان خالد العبيدي، وتوزيع مثنى العيسى، ونجحت من خلالها في التعبير عن مشاعر الحب والانكسار بأسلوب مؤثر، أما أغنية “تحاسيني”، التي تعاونت فيها مع الشاعر هاني الصغير والملحن خالد جنيدي والموزع حازم رأفت، فقد جاءت بإيقاع عصري ومميز جذب جمهور الشباب.

واصلت سمر تعاونها مع نفس الفريق في أغنية “نكدية”، التي كتب كلماتها سلمى رشيد، وجاءت بلحن خالد جنيدي وتوزيع حازم رأفت.

وأغنية “قطعة من روحي”، جاءت من كلمات حسين الدين محمود، ألحان حسين محمود، وتوزيع أحمد أمين، أما أغنية “يا فاشل”، فكانت من كلمات محمد أبو زيد، ألحان محمد بدر، وتوزيع أحمد منير، وقد تبعتها بأغنية “قلب شيطان”، التي جمعتها مجددًا مع بدر ومنير.

