مجلس التعاون الخليجي: الاعتداء الإسرائيلي على قطر تهديد مباشر للأمن المشترك

أصدر المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، في ختام دورته الاستثنائية بالدوحة، بيانًا شديد اللهجة أدان فيه الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر، واصفًا إياه بـ"الانتهاك الصارخ للسيادة الوطنية" و"تصعيد خطير ومرفوض".

الأمن الخليجي وحدة لا تتجزأ

أكد البيان أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وأن ما حدث في الدوحة يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الخليجي المشترك وللسلم والاستقرار في المنطقة.

توجيه بعقد اجتماع عاجل

وجّه القادة مجلس الدفاع المشترك لمجلس التعاون بعقد اجتماع عاجل في الدوحة لمناقشة التداعيات ووضع خطوات عملية للرد على التصعيد الإسرائيلي.

دعوة المجتمع الدولي للتحرك

شدد البيان على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتحرك العاجل لردع إسرائيل ووقف انتهاكاتها.

تأثير على جهود الوساطة

ولفت المجلس إلى أن الاعتداء الإسرائيلي الأخير يعرقل الجهود الحثيثة التي تبذلها قطر في الوساطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ما يفاقم من تعقيد الأزمة الإقليمية.

