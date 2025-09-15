مجلس التعاون الخليجي يعلن تقييم الوضع الدفاعي ومصادر التهديد

قال مجلس التعاون الخليجي، في بيان صادر عنه اليوم الاثنين: إن مجلس الدفاع الخليجي سيقيم الوضع الدفاعي للمجلس، ومصادر التهديد في ضوء العدوان على قطر.

مجلس التعاون الخليجي يعلن تقييم الوضع الدفاعي للمجلس ومصادر التهديد

وأضاف مجلس التعاون الخليجي في بيانه: إن القادة وجهوا مجلس الدفاع بعقد اجتماع عاجل بالدوحة يسبقه اجتماع للجنة العسكرية العليا.



وجاء في بيان المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي أن عدوان إسرائيل تصعيد خطير ومرفوض ومخالفة جسيمة للقانون الدولي وأننا ندين بأشد العبارات اعتداء إسرائيل والانتهاك الصارخ لسيادة دولة قطر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.