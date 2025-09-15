نائب رئيس الوزراء العماني: وحدة الصف السبيل الوحيد للحفاظ على أمننا وشعوبنا

قال نائب رئيس الوزراء العماني، خلال كلمته اليوم الاثنين في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالعاصمة القطرية الدوحة: إننا على يقين بأن وحدة الصف هي السبيل الوحيد للحفاظ على أمننا وشعوبنا

نائب رئيس الوزراء العماني: أمن دولة قطر هو من أمن الخليج





وأضاف نائب رئيس الوزراء العماني: ندعو إلى أن يكون هذا المؤتمر بداية لتحرك جاد لإنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات، وأمن دولة قطر هو من أمن الخليج بل والأمن العربي والإسلامي كله.

وتابع نائب رئيس الوزراء العماني: الهجوم الغادر الذي تعرضت له دولة قطر جاء ليكشف بوضوح خطورة المرحلة التي نمر بها.

وفي السياق ذاته قال رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، اليوم الإثنين، خلال مشاركته في القمة العربية الإسلامية الطارئة التي تعقد في العاصمة القطرية الدوحة: إن باكستان تدعم تشكيل فريق عمل عربي إسلامي لاتخاذ تدابير فعالة ضد إسرائيل.

رئيس وزراء باكستان يدعو لتشكيل فريق عمل عربي إسلامي لاتخاذ تدابير فعالة ضد إسرائيل

وأضاف رئيس وزراء باكستان: العالم ظل يتحمل رؤية المذبحة التي يتعرض لها سكان قطاع غزة



وتابع رئيس وزراء باكستان: نعلن تضامننا الكامل مع دولة قطر والهجوم عليها يظهر طموحات الهيمنة الإسرائيلية



واستطرد: دولة قطر الشقيقة تعرضت لهجوم مثل انتهاكا صارخا لسيادة قطر وهو الهجوم الذي ندينه بشدة ودولة قطر الشقيقة تعرضت لهجوم هو انتهاك صارخ لسيادة قطر وهو الهجوم الذي ندينه بشدة



