أردوغان: العدوان الإسرائيلي طال قطر الدولة الساعية للسلام ويجب تقديم المسؤولين للعدالة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المنعقدة في الدوحة، أن الاعتداءات الإسرائيلية لم تقتصر على الأراضي الفلسطينية فحسب، بل امتدت لتطال دولة قطر، الدولة الوسيطة الساعية إلى تحقيق السلام في المنطقة.

وأوضح أردوغان أن هذه القمة تمثل فرصة لإرسال رسالة موحدة إلى العالم، معربًا عن أمله في أن تتحول القرارات الصادرة عنها إلى إعلان مكتوب يعكس الموقف الجماعي الواضح تجاه ما وصفه بالاعتداءات الإسرائيلية السافرة.

وأشار الرئيس التركي إلى أن بعض الساسة الإسرائيليين يروجون لما سماه "أوهاما بشأن إسرائيل الكبرى"، مؤكدًا أن حكومة بنيامين نتنياهو تسعى لمواصلة المجازر بحق الشعب الفلسطيني وجر المنطقة إلى الفوضى.

وشدد أردوغان على ضرورة استخدام الآليات القانونية الدولية لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين، مؤكدًا أن العدالة الدولية يجب أن تتحرك إزاء الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الفلسطينيون، ومعها الاستهداف الذي طال قطر.

رئيس الوزراء العراقي: اقترح اتخاذ موقف عربي وإسلامي موحد ضد الاعتداء على دولة قطر

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال كلمته اليوم الإثنين في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة: إن الاعتداء على قطر يبعث برسالة سلبية تقتل عن عمد فرص الحلول السلمية.

السوداني: اقترح إصدار موقف عربي وإسلامي موحد يدين الاعتداء على دولة قطر

وأضاف رئيس الوزراء العراقي: إن استمرار سياسات إسرائيل دون رادع يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار ولن يحقق الأمن لأي طرف، ونؤكد أن أمن واستقرار أي دولة عربية أو إسلامية جزء لا يتجزأ من أمننا الجماعي.

وتابع: اقترح إصدار موقف عربي وإسلامي موحد يدين الاعتداء على دولة قطر الشقيقة والتعامل مع أي اعتداء على أي دولة عربية أو إسلامية باعتباره تهديدا لكل دول الكتلتين.



واستطرد: اقترح وضع خريطة طريق شاملة لوقف إطلاق النار بشكل كامل في غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.