السيسي: أحذر من السلوك الإسرائيلي المنفلت الذي يدفع المنطقة نحو التصعيد

السيسي: مصر من أوائل الدول التي حذرت من اندلاع الحرب في غزة وتداعياتها الخطيرة الرئيس اللبناني: المستهدف الحقيقي من العدوان الإسرائيلي على الدوحة هو مفهوم الوساطة  السيسي يؤكد رفض مصر التام لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم السيسي: حسم القضية الفلسطينية مفتاح الاستقرار فى المنطقة السيسي: نواصل دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بهويته وحقوقه المشروعة