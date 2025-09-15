الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الأقصر يتسلم جائزة الآغا خان العالمية للعمارة عن مشروع إحياء إسنا التاريخية

محافظ الأقصر يتسلم
محافظ الأقصر يتسلم جائزة الآغا خان العالمية للعمارة

 تسلم المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، جائزة الآغا خان العالمية للعمارة 2025، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها مؤسسة الآغا خان للتنمية بمدينة بيشكيك بدولة قرغيزستان، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

 

جائزة الآغا خان العالمية للعمارة 2025

 وفازت مصر بالجائزة عن مشروع إحياء مدينة إسنا التاريخية بمحافظة الأقصر، ليكون واحدًا من بين 7 مشاريع حول العالم نالت الجائزة هذا العام، في إنجاز يعيد مصر إلى الخريطة العالمية للعمارة المستدامة بعد فوز مكتبة الإسكندرية بالجائزة نفسها عام 2004. ويعكس هذا التتويج الجهود المستمرة للدولة في الحفاظ على التراث وصون الهوية الثقافية.

وأكد محافظ الأقصر عقب تسلمه الجائزة أن فوز مدينة إسنا يعزز من مكانة مصر عالميًا، ويدعم الجهود الرامية إلى النهوض بالسياحة والتنمية المستدامة في صعيد مصر. 

وأشار إلى أن إسنا تشهد حاليًا تنفيذ مشروع رائد لتطوير كورنيش المدينة الممتد بطول 1,260 مترًا، يتضمن إنشاء ممشى نهري، وبازارات سياحية، ومسرحًا مفتوحًا، وحدائق ترفيهية، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية وتنشيط السياحة وتوفير متنفس حضاري لسكان المدينة وزائريها.

كما أوضح أن أعمال التطوير تشمل ترميم واجهات المباني التراثية المحيطة بمنطقة معبد خنوم، إلى جانب تطوير المسار المؤدي إلى المعبد عبر إنشاء بازارات سياحية، بما يحول إسنا إلى وجهة سياحية متكاملة تعكس عبق التاريخ وروح الحداثة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر محافظة الأقصر جائزة الآغا خان العالمية للعمارة 2025 مدينة إسنا التاريخية العمارة

مواد متعلقة

نموذج إنهاء علاقة العمل بالتوافق بين الطرفين في القانون الجديد (صورة)

تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين في قضية خلية المرج الإرهابية

تدخل عاجل من الأقصر لإنقاذ "تانك بوتاجاز" انقلب بطريق الوادي الجديد

الأكثر قراءة

الحكومة تزف بشرى سارة لأهالي محافظة الإسكندرية

والدة أطفال دلجا ترفع النقاب وتوجه طلبا لقاضي جنايات المنيا

تونس تعلن عن قرار غير مسبوق للمواطنين المصريين

من الدوحة، السيسي يوجه رسالة قوية لأمير قطر بشأن العدوان الإسرائيلي

السيسي: نرفض استهداف إسرائيل للمدنيين وسياسية العقاب الجماعي والتجويع ضد أهالي غزة

بالأسماء، الحاضرون والغائبون عن القمة العربية الإسلامية بالدوحة

أول صورة للأسورة الذهبية المختفية بالمتحف المصري بالتحرير

السيسي يلقي كلمة تاريخية في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

خدمات

المزيد

الكرتونة تصل لـ 150 جنيها، أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 15-9-2025 في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين 15-9-2025

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

إفشاء السلام، الإفتاء توضح مكانته وصيغه في الإسلام

كيف يستجاب الدعاء بسرعة وفضل الدعوة بظهر الغيب

تفسير حلم لدغة الثعبان في المنام وعلاقته بالإصابة بمرض شديد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
عاجل
السيسي: مصر من أوائل الدول التي حذرت من اندلاع الحرب في غزة وتداعياتها الخطيرة الرئيس اللبناني: المستهدف الحقيقي من العدوان الإسرائيلي على الدوحة هو مفهوم الوساطة  السيسي يؤكد رفض مصر التام لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم السيسي: حسم القضية الفلسطينية مفتاح الاستقرار فى المنطقة السيسي: نواصل دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بهويته وحقوقه المشروعة