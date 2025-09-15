محافظ الأقصر يتسلم جائزة الآغا خان العالمية للعمارة عن مشروع إحياء إسنا التاريخية

تسلم المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، جائزة الآغا خان العالمية للعمارة 2025، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها مؤسسة الآغا خان للتنمية بمدينة بيشكيك بدولة قرغيزستان، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

جائزة الآغا خان العالمية للعمارة 2025

وفازت مصر بالجائزة عن مشروع إحياء مدينة إسنا التاريخية بمحافظة الأقصر، ليكون واحدًا من بين 7 مشاريع حول العالم نالت الجائزة هذا العام، في إنجاز يعيد مصر إلى الخريطة العالمية للعمارة المستدامة بعد فوز مكتبة الإسكندرية بالجائزة نفسها عام 2004. ويعكس هذا التتويج الجهود المستمرة للدولة في الحفاظ على التراث وصون الهوية الثقافية.

وأكد محافظ الأقصر عقب تسلمه الجائزة أن فوز مدينة إسنا يعزز من مكانة مصر عالميًا، ويدعم الجهود الرامية إلى النهوض بالسياحة والتنمية المستدامة في صعيد مصر.

وأشار إلى أن إسنا تشهد حاليًا تنفيذ مشروع رائد لتطوير كورنيش المدينة الممتد بطول 1,260 مترًا، يتضمن إنشاء ممشى نهري، وبازارات سياحية، ومسرحًا مفتوحًا، وحدائق ترفيهية، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية وتنشيط السياحة وتوفير متنفس حضاري لسكان المدينة وزائريها.

كما أوضح أن أعمال التطوير تشمل ترميم واجهات المباني التراثية المحيطة بمنطقة معبد خنوم، إلى جانب تطوير المسار المؤدي إلى المعبد عبر إنشاء بازارات سياحية، بما يحول إسنا إلى وجهة سياحية متكاملة تعكس عبق التاريخ وروح الحداثة.

