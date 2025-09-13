تدخل عاجل من الأقصر لإنقاذ "تانك بوتاجاز" انقلب بطريق الوادي الجديد

أعلن العميد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة أرمنت بالأقصر، عن تلقى المدينة بلاغا، عشية أمس الجمعة، بانقلاب سيارة تريلا محملة بتانك غاز بوتاجاز سعة 20 طن على طريق الرزيقات – الوادي الجديد بنطاق مركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد.

وأشار بأنه بناءً على توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، تم التعامل الفورى مع البلاغ.

انقلاب تريلا بنزين على الصحراوي الغربي الرزيقات

وأوضح بأنه تحركت على الفور أجهزة محافظة الأقصر، وانتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف ومركز شرطة أرمنت إلى موقع البلاغ، وتم تجهيز المعدات اللازمة للتدخل السريع، مع متابعة غرفة عمليات المحافظة.

كما تم التنسيق مع محافظة الوادي الجديد ورئاسة مركز ومدينة باريس، حيث حضر مساعد مدير أمن الوادي الجديد للأمن ورئيس مباحث مركز شرطة باريس، إضافة إلى المرور والحماية المدنية.

وفي إطار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية، دفعت الشركات العاملة بنطاق المحافظة بمعدات ثقيلة، حيث تم توفير ونش حمولة 50 طن من شركة جبالكو مصر للمقاولات، وونش 30 طن من شركة سكر أرمنت، لاستخدامها في تعديل وضع السيارة وفصل التريلا عن التانك وإعادة تركيبه على تريلا أخرى تمهيدًا لتحريكه بأمان.

وجرى نقل سائق التريلا بسيارة إسعاف تابعة لإسعاف الأقصر إلى مستشفى حورس للاطمئنان على حالته الصحية، حيث تلقى الرعاية اللازمة وخرج بسلام.

وبعد مجهودات استمرت عدة ساعات، تم الانتهاء من رفع وتحريك التانك بأمان وتسليمه للشركة المالكة لتأمينه، فيما تم التحفظ على التريلا والسائق بواسطة مديرية أمن الوادي الجديد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

