الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس 5 أشخاص بتهمة ترويج وبيع المواد المخدرة في حلوان

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 قررت نيابة حلوان الجزئية حبس 5 أشخاص ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بترويج المواد المخدرة بمدينة حلوان.

 

فيديو ترويج المخدرات بحلوان

 رصدت مديرية أمن القاهرة تعليقا مدعوما بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام بعض الأشخاص بترويج المواد المخدرة بمنطقة حلوان بالقاهرة.

وبالفحص، تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة 5 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزتهم كمية من الأقراص المخدرة، و2 سلاح أبيض.

وبمواجهتهم أقر اثنان منهم بترويج المواد المخدرة وبيعها لباقي المتهمين.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقراص المخدرة النيابة العامة قسم شرطة حلوان نيابة حلوان نيابة حلوان الجزئية منطقة حلوان بالقاهرة

مواد متعلقة

التحفظ على أجنبي بتهمة التحرش بسيدة داخل ناد شهير في المعادي

براءة رجل الأعمال حسن راتب في قضية غسيل الأموال

تأجيل محاكمة "لوليتا" بتهمة نشر محتوى مخل لـ 4 أكتوبر

بدء أولى جلسات محاكمة التيك توكر لوليتا بتهمة نشر فيديوهات خادشة بعد قليل

بعد قليل محاكمة التيك توكر "الرسام" بتهمة نشر الفسق والفجور

تفاصيل حبس سائق أوبر عامين بتهمة الاعتداء على طفل في المعادي

مصرع شخص طعنا في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالهرم

الرصاص الطائش في الأفراح يحصد أرواح المعازيم.. مقتل طالب في حفل زفاف بالبحيرة.. مصرع شابين وطفلة في قنا وسوهاج والشرقية.. والأمن ودار الإفتاء يحذران

الأكثر قراءة

الحكومة تزف بشرى سارة لأهالي محافظة الإسكندرية

تونس تعلن عن قرار غير مسبوق للمواطنين المصريين

والدة أطفال دلجا ترفع النقاب وتوجه طلبا لقاضي جنايات المنيا

بالأسماء، الحاضرون والغائبون عن القمة العربية الإسلامية بالدوحة

من الدوحة، السيسي يوجه رسالة قوية لأمير قطر بشأن العدوان الإسرائيلي

4 كوارث فنية ارتكبها عماد النحاس أمام إنبي (تقرير)

السياحة تحذر المواطنين من التعامل مع 4 كيانات تدعي تنظيم رحلات الحج والعمرة

وزير خارجية أمريكا: حذرنا الدول التي تحاول الاعتراف بدولة فلسطينية من رد إسرائيل

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 15-9-2025 في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين 15-9-2025

سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الإثنين 15-9-2025

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف يستجاب الدعاء بسرعة وفضل الدعوة بظهر الغيب

تفسير حلم لدغة الثعبان في المنام وعلاقته بالإصابة بمرض شديد

بالأحاديث، مزايا حافظ القرآن الكريم في الدنيا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
عاجل
رئيس الوزراء العراقي: الاعتداء على قطر ينتهك قواعد القانون الدولي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي: القمة فرصة لموقف موحد ضد الاعتداء الإسرائيلي على قطر الأمين العام لجامعة الدول العربية: كفى صمتا على سلوك هذه الدولة المارقة التى أشعلت النيران في المنطقة أمير قطر: العدوان الإسرائيلي على الدوحة كان صادما لجميع دول العالم