زغلول صيام يكتب: هو مين اللي يقول اللاعب جاهز؟! اللعيب ولا الطبيب؟! عن قصة عماد النحاس وزيزو أتحدث

على مدار سنوات طويلة تواجدت في أجهزة فنية لأندية ومنتخبات وطنية وتابعت الكثير، لم أرِ مثيلًا لما حدث أمس في لقاء النادي الأهلي أمام إنبي وتغيير اللاعب أحمد سيد زيزو بعد بداية المباراة بوقت قليل، والتي خرج بعدها المدير الفني الكابتن عماد النحاس ليؤكد أن اللاعب مسئول عن إصابته بعد أن أكد له أنه جاهز للعب!

بعيدًا عن نتيجة المباراة سلبًا أو إيجابًا، نحن أمام حالة لم تمر علينا في عالم كرة القدم وتتنافى تمامًا مع فكرة الاحتراف، وهي أن اللاعب هو الذي يحدد جاهزيته وليس طبيب الفريق الذي يقدم تقريرًا للمدير الفني عن حالة اللاعبين ومدى قدرتهم على المشاركة.

كل المديرين الفنيين الذين تعاملت معهم يحرصون على تقرير الطبيب قبل معسكر المباراة وقبل المباراة نفسها، وعلى أساسها يضع التشكيل المناسب، ولكن أمام حالة زيزو لابد أن نتوقف… الكل أجمع أن اللاعب شكا خلال فترة الإحماء وفحصه الطبيب، ثم عندما سأله المدير الفني أبلغه أنه جاهز!

لو أن هناك نسبة 1% خطورة يتم استبعاد اللاعب مباشرة وعدم المجازفة به مهما كانت حاجة الفريق إلى جهوده، لأن في عالم الاحتراف لا يمكن المجازفة بلاعب قد تتفاقم إصابته، وبالتالي يخسر الفريق جهوده في أكثر من مباراة وليست مباراة واحدة.

المدهش أن المدير الفني عندما وُجِّه إليه سؤال بعد المؤتمر الصحفي أكد أن زيزو يتحمل مسئولية إصابته لأنه قال إنه جاهز وهو ليس جاهزًا… يا سلام!

بعيدًا عن إصابة أحمد سيد زيزو، وهو لاعب ملتزم جدًا، فإن هناك إصابات لنجوم كثيرين في الدوري المصري تعود لعدم الالتزام، حيث إن بعضهم دائم السهر ولا يلتزمون بنظام غذائي محدد كما يفعله اللاعبون المحترفون في الكثير من الدوريات الأوروبية.

اللاعب عندنا محترف فقط في حصد الأموال من النادي وغير ملتزم فيما يخص واجباته.

ويبقى للحديث بقية.

