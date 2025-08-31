الأحد 31 أغسطس 2025
زغلول صيام يكتب: أغلِقوا كل الملفات.. دعم المنتخب الوطني واجب.. انسوا الأهلي والزمالك من أجل المونديال!

حسام حسن
حسام حسن

يجب أن تُغلق كل الملفات والأزمات في كرة القدم المصرية من أجل منتخب مصر الذي يقوده حسام حسن لتحقيق الهدف وهو الوصول للمونديال… يجب ألا يشغلنا أي شيء آخر عن الفريق الوطني الذي تنتظره مواجهتان حاسمتان أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو في مشوار التصفيات القارية المؤهلة لمونديال 2026.

يختار الكابتن حسام حسن من يختاره لأنه حر في اختياره، وله رؤية في العناصر التي يختارها من أجل تنفيذ خططه.

أعتقد أنها فرصة أمام كافة الأجهزة المعنية سواء الاتحاد المصري لكرة القدم أو وزارة الشباب والرياضة لتوفير الدعم الكامل للفريق الوطني من خلال العمل على أن تكون مدرجات استاد القاهرة كاملة العدد لتحقيق حلم الوصول للمرة الرابعة في تاريخ الكرة المصرية.

نعم أنا منحاز للتوأم حسن لأنهما يمثلان كادراً وطنياً، ونجاح تجربتهما سينعكس على أمور كثيرة في كرة القدم المصرية، وبالتالي على جميع المدربين دعم التوأم من أجل مصر أولاً ومن أجلهما ثانياً… نجاح التوأم هو زوال عقدة الخواجة إلى الأبد ووقف نزيف الدولارات في صفقات مدربين فاشلة في الأندية والمنتخبات الوطنية.

لابد أن يعود علم مصر يرفرف في جنبات استاد القاهرة كما حدث في 2006 عندما غابت الانتماءات أمام مصلحة مصر.

نجوم الفريق الوطني محمد صلاح ومرموش ومصطفى محمد وغيرهم يحتاجون إلى الدعم والمؤازرة، وعندما تتهيأ الأجواء مؤكد أن النصر سيكون حليف المنتخب الوطني…

لا يجب أن ننشغل بالأندية سواء الأهلي أو الزمالك أو غيرهما مع احترامي للجميع، ولكن كل الدعم للفريق الوطني خاصة وأنه يحتاج إلى 4 نقاط من أصل أربع مباريات لبلوغ المونديال وأعتقد أنه قادر على حسمها.

كل الدعم للفريق الوطني وجهازه الفني بقيادة التوأم ونجومه الكبار من أجل تحقيق الهدف الذي نسعى إليه جميعاً.

وعلى اتحاد الكرة ممثلاً في المهندس هاني أبوريدة أن يشكل لجنة لتوفير كل سبل الدعم من وسائل تضمن جذب الجماهير لمؤازرة المنتخب أمام إثيوبيا في استاد القاهرة.

المنتخب الوطني المصري لكرة القدم حسام حسن الاتحاد المصري لكرة القدم وزارة الشباب والرياضة المهندس هاني أبوريدة

